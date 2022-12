Brian Van Hinthum

Zondag 11 december 2022 12:04

Lewis Hamilton heeft een veelbewogen seizoen achter de rug. De zevenvoudig wereldkampioen kwam terug na zijn Abu Dhabi-debacle om jacht te maken op zijn achtste wereldtitel, maar kwam bedrogen uit met een haperende W13. Tom Coronel vindt dat de Britse coureur zich uitstekend heeft herpakt na zijn belabberde start aan 2022.

Het 2022-seizoen is absoluut niet voor Hamilton geworden wat hij ervan had gehoopt. De Mercedes-coureur heeft lang de hoop gekoesterd om een overwinning te boeken met de W13, maar vanaf het begin van het seizoen was het al lastig om resultaten te boeken met die bolide. Langzaam maar zeker begon men bij de Duitse renstal de W13 beter te begrijpen en te ontwikkelen, maar uiteindelijk was dat niet op tijd voor de 37-jarige coureur om nog een overwinning toe te voegen aan zijn conto. Toch begint hij vol goede moed aan het 2023-seizoen, waarin hij alweer tien jaar bij het Duitse team bivakkeert.

Slapeloze nachten

Coronel blikt in gesprek met Motorsport.com terug op het hele seizoen van de zevenvoudig wereldkampioen. "Aan het begin van het seizoen had ik zoiets van 'it's time to go'. Dat dacht ik echt. Ik weet niet eens of het zozeer de motivatie was. De dreun die je na vorig jaar oploopt als sportman, daar kom je natuurlijk niet zomaar overheen. Dat knaagt in je hoofd en daar heb je slapeloze nachten van. Dat heeft iedereen, ongeacht hoe zo'n grote sportman je bent", meent de analist.

Sterke Lewis

Coronel denkt daarom dat het er gedurende het seizoen niet beter op werd voor de Mercedes-coureur. "Daardoor is het volgens mij niet zozeer de motivatie bij Hamilton geweest, maar wel de baalfactor. Dat werd natuurlijk alleen nog maar erger toen Mercedes de plank volledig had misgeslagen met de nieuwe auto en duidelijk werd dat 2022 ook niet zijn jaar zou worden." Aan het einde van het seizoen zag hij een flinke verbetering. "Lewis miste de positiviteit in die eerste maanden, maar dat is gaandeweg wel weer teruggekomen - eigenlijk vanaf Barcelona beetje bij beetje. Toen zag ik hem weer bijten, eigenlijk zoals we van hem gewend zijn. Aan het einde van het seizoen was hij echt wel weer sterk."