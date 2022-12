Vincent Bruins

Vrijdag 9 december 2022 20:13

De FIA Prize Giving Gala is vanavond in Bologna in Italië. Daar zal Max Verstappen voor de tweede maal een beker voor de wereldtitel ophalen.

Verstappen won zijn tweede achtereenvolgende Formule 1-wereldkampioenschap afgelopen seizoen. Bij de FIA Prize Giving Gala zal hij vanavond daar de trofee voor in handen krijgen. De Nederlander vergelijkt de gevoelens die hij heeft over zijn eerste titel met zijn tweede titel. Ook onthult hij meer over het moment waarop hij wist dat hij het kampioenschap van 2022 ging winnen.

Beter en meer belonend

"De emoties zijn anders, maar die horen ook anders te zijn," vertelde de Red Bull Racing-coureur tegenover onder andere GPFans over hoe het winnen van zijn tweede wereldtitel voelde vergeleken met zijn eerste. "Je hele leven heb je één doel voor ogen en dat is om wereldkampioen in de Formule 1 te worden. De eerste is daarom een heel emotionele, wanneer je dat bereikt. Dit jaar was het anders. We waren competitiever dit jaar en we konden er meer van genieten hoe we als team presteerden. We wonnen het rijders- en constructeurskampioenschap en we hebben veel races op onze naam geschreven als team. Ik zou zeggen dat deze beter en meer belonend voelt, maar de eerste zal altijd een meer emotionele zijn."

Imola

"Na Bahrein... Nou, misschien toch maar niet," grapte de 25-jarige, antwoordend op de vraag wanneer hij dacht dat hij het kampioenschap ging winnen. "Toen we met de auto de baan opgingen tijdens de wintertests was het al een zeer competitieve auto, maar een beetje te zwaar. Door de manier waarop we terugkwamen na een moeilijk weekend in Australië, om dan zo'n ongelooflijk weekend te hebben in Imola, toen wist ik dat het potentieel er was, maar ik wist ook dat we nog veel goed te maken hadden. De auto werd constant op de goede manier verder ontwikkeld en langzaam maar zeker werd de auto ook lichter. Een exact moment is moeilijk te zeggen."