Vincent Bruins

Vrijdag 9 december 2022 18:23 - Laatste update: 18:24

Mohammed Ben Sulayem die vorig jaar december de nieuwe president werd van de Fédération Internationale de l'Automobile, oftewel de FIA, laat weten dat hij wil investeren in wedstrijdleiders. Hij kan niet op slechts één of twee personen in die rol vertrouwen. Ook heeft hij nog steeds contact met Michael Masi.

"Ik heb nog steeds contact met Michael," vertelde Ben Sulayem aan de Independent. "Michael heeft een boel ervaring, maar als je dat werk doet, dan moet je wegblijven van velen van de media, omdat ze anders in je hoofd gaan zitten. Wie zijn namelijk de supersterren? Niemand minder dan de coureurs. We hebben als het ware nu een rooster voor stewards en wedstrijdleiders. Ik zou zeggen dat we niet kunnen vertrouwen op slechts één of twee wedstrijdleiders, maar ik vertrouw wel het huidige, groeiende team dat we hebben. De Premier League investeert 25 miljoen Britse pond in scheidsrechters en wij moeten meer investeren in formuleraces en dat is wat ik doe."

Transparantie

"Er zijn 24 Grands Prix en zes sprintraces volgend jaar. Wanneer ik ons management zie en handen met hen schud... Je praat over menselijke fouten en menselijke fouten komen door stress en overuren draaien," zo ging Ben Sulayem verder. "Misschien was het onderzoek [naar de Abu Dhabi Grand Prix van 2021] niet genoeg, maar het was een goede poging richting transparantie en wanneer we nu een probleem hebben, zijn wij transparant. Er is nog niemand naar mij toegekomen die zei "we willen dit onderzocht hebben!" Echter als er iets te onderzoeken is, dan zijn we meer dan blij om dat te doen. Als er een probleem is, dan verstop ik me er niet voor. Als ik iets verdoezel, zullen we nooit verbeteren of ons ontwikkelen."