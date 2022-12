Remy Ramjiawan

Donderdag 8 december 2022 17:58

De beleidsbepalers van circuit Silverstone zijn aan de slag gegaan om fans vanaf volgend jaar een beter uitzicht op de actie op de baan te geven. Met een zogeheten Geobrugg-hek kunnen de toeschouwers een aantal meters dichter op de baan zitten.

Formule 1-eigenaar Liberty Media heeft sinds het aantreden in 2017 het accent verlegd op de beleving voor de fans. Formule 1-weekenden moeten een festivalsfeer krijgen, waarbij racen bovenaan staan, maar waar er tijdens het weekend ook genoeg andere activiteiten te doen zijn. Het is een succesvolle formule, want de Grand Prix-weekenden zijn over het algemeen allemaal uitverkocht. Het zorgt ervoor dat organisatoren hun faciliteiten up-to-date moeten houden en circuit Silverstone is voor volgend jaar al aan de slag gegaan.

Aanpassingen

Het circuit zal wijzigingen aanbrengen langs Wellington Straight met behulp van de Geobrugg-hekken. De verbeterde technologie zorgt ervoor dat de 248 meter lange barrière die de fanzone van het circuit scheidt, vijftien meter dichter bij het asfalt komt te liggen. Het gedeelte dat wordt aangepast komt aan het einde van een DRS-zone en is vaak een belangrijke plaats voor inhaalacties. "Het ligt precies in de lijn van de FIA en de FOM", aldus circuitmanager Lee Howkins van Silverstone.

Geobrugg-hek

"Met de snelheid van het rechte stuk en de nieuwe veiligheidsaspecten van de Formule 1 was het het juiste moment om over te stappen op het Geobrugg-systeem. We willen ervoor zorgen dat we de fans de beste ervaring en het beste uitzicht geven. Het mobiele hek voldoet aan de hoogste normen van de FIA en is eenvoudig te verplaatsen, mochten er aanpassingen nodig zijn", gaat Howkins door. Voordat het nieuwigheidje op een Formule 1-circuit mag worden gebruikt, moet het de strenge testen van de FIA doorstaan, waaronder het opvangen van een bol van 780 kg die met 60 km/u uit een kanon wordt afgevuurd en een volwaardige auto die met 120 km/u onder een hoek van 20 graden botst.

No-brainer

Dromo Circuit Design heeft geholpen bij de ontwikkeling, om ervoor te zorgen dat aan de veiligheidsnormen wordt voldaan. CEO Jarno Zaffelli verklaart: "We besloten dit systeem te gebruiken, niet alleen omdat het door de FIA is goedgekeurd, maar ook omdat het heel gemakkelijk te installeren is en als we het iets moeten verplaatsen of aanpassen, kan dat. Het was een no-brainer."