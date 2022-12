Remy Ramjiawan

Haas-teambaas Guenther Steiner wijst naar de risico's van het installeren van een jonge coureur als vaste rijder. Het Amerikaanse team heeft Mick Schumacher van de hand gedaan en met Nico Hülkenberg gekozen voor ervaring in 2023. McLaren heeft de handen ineen geslagen met Oscar Piastri en volgens Steiner schuilt er toch een onzekere factor in het aanstellen van een jonge coureur.

Ondanks dat Schumacher niet de schuld krijgt van de huidige situatie van het Amerikaanse team, is Steiner wel kritisch op het brengen van jonge rijders. Bij Speedweek legt de teambaas uit dat talenten veel tijd nodig hebben en daarmee schaart hij zich achter de kritiek die Schumacher eerder uitte. De jonge Duitser vertelde dat hij simpelweg iets meer tijd nodig had om te slagen in de koningsklasse. Toch wijst Steiner naar het teambelang en daarin moeten er constant stappen worden gemaakt.

'Ervaring kost tijd'

De markante teambaas heeft met Hülkenberg duidelijk voor ervaring gekozen en legt die beslissing uit. "Het is duidelijk dat Mick ons niet de schat aan ervaring van een Hülkenberg kan geven. Ervaring kost tijd, dus dat kunnen we Mick natuurlijk niet kwalijk nemen. Maar tijd is precies wat we momenteel niet hebben. We moeten ons laten gelden in het middenveld, en daarvoor hebben we coureurs als Nico en Kevin Magnussen nodig", zo begrijpt hij de situatie van Schumi, maar moet hij als teambaas harde keuzes maken.

Vooral aan het begin van het seizoen baarde Haas veel opzien, de wagen was snel genoeg om steevast in de punten te rijden. "Als team begonnen we goed in de Formule 1, toen stagneerden we en toen vielen we eigenlijk terug. En dat was niet de schuld van Schumacher. Pas dit jaar boekten we weer vooruitgang, maar ons seizoen is er een van ups en downs geweest. En nu hebben we coureurs nodig die de best mogelijke kans bieden om consequent punten te scoren", zo geeft hij duidelijkheid.

Gevaar van Piastri

Jonge coureurs zijn gebaat bij het krijgen van veel kilometers en precies dat is niet altijd mogelijk in de koningsklasse. "Jonge coureurs zijn altijd een zeker risico. We weten nu dat George Russell, Charles Leclerc en Lando Norris allemaal uitstekende coureurs zijn. Maar dat wisten we vooraf niet echt. Iedereen ziet Oscar Piastri als een fantastisch talent, maar eerlijk gezegd weet zelfs McLaren niet of het allemaal gaat zoals gehoopt", aldus Steiner.