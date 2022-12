Remy Ramjiawan

Mick Schumacher heeft gereageerd op het advies van voormalig eigenaar van de Formule 1, Bernie Ecclestone. De 92-jarige Brit vindt dat Schumacher de koningsklasse uit zijn hoofd moet zetten, zodat hij zich kan richten op andere disciplines.

Schumacher kende een moeilijk seizoen in 2022, waarin hij de leiding van het Amerikaanse Haas niet kon overtuigen om ook volgend jaar voor hem te kiezen. Ecclestone is weliswaar niet meer de baas van de Formule 1, maar houdt de klasse nog altijd strak in de gaten. In november vertelde de Brit tegen het Duitse RTL dat mensen teleurgesteld waren in de prestaties van Schumacher en dat het gewicht van de achternaam misschien wel een te grote druk was.

'Achternaam brengt hem in problemen'

Uiteindelijk is het Nico Hülkenberg geworden, die volgend seizoen naast Kevin Magnussen voor Haas mag gaan racen. Ecclestone voelde zo'n beslissing al aankomen en gaf het advies aan Schumi om zich te gaan richten op een andere raceklasse. "Misschien moet hij de Formule 1 vergeten en zich richten op de andere autosportcategorieën. Zijn naam is zijn grootste last, maar hij probeert er zo goed mogelijk naar te leven. En dat brengt hem in de problemen. Vergeet het daarom en win in een andere categorie", zo luidde de boodschap.

Liefde voor de sport

Maar Schumacher slaat het advies af en richt zijn pijlen nog altijd op de koningsklasse: "Het is moeilijk om de Formule 1 te vergeten, vooral omdat ik van de sport hou, dus ik zal dat niet doen. Ik ben hier omdat ik van de sport hou. Ik ben hier niet om iemand te bewijzen wat ik wel of niet kan, want ik weet zeker dat iedereen weet wat ik kan." Toch moet er een team zijn die in de toekomst voor de diensten van de Duitser zal kiezen. Mercedes wordt genoemd als mogelijke nieuwe werkgever, maar op dit moment is er nog geen handtekening gezet.

Vertrouwen

"En ik heb er vertrouwen in dat als ik blijf doen wat ik kan, er goede dingen zullen gebeuren. Iedereen zal overal een mening over hebben. Zo is het leven. Maar voor mij gaat het om de mensen [met] het commentaar en de meningen die ik waardeer. Dat is het enige commentaar [waar ik naar luister]", zo slaat hij het advies van de voormalig eigenaar in de wind.