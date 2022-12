Sam Hall & Brian van Hinthum

Woensdag 7 december 2022 16:39

Mattia Binotto en Toto Wolff hebben door de jaren heen een hoop momenten meegemaakt en het is de Italiaan die na 31 december de deur van Ferrari achter zich dicht trekt. Wolff maakt in ieder geval kenbaar dat Binotto niet op een nieuw baantje bij Mercedes hoeft te rekenen en de Oostenrijkse teambaas legt uit waarom.

Het hing al even in de lucht, maar Binotto en Ferrari gaan uit elkaar. Volgens de officiële lezing van Ferrari zou de Italiaan zelf zijn ontslag hebben ingediend bij de Maranello-formatie. Een aantal weken geleden doken de geruchten over Binotto al de kop op, maar die werden diezelfde dag nog stellig ontkend middels een Ferrari-statement. Des te meer opvallend dat men een aantal weken later tóch met het nieuws naar buiten kwam dat Binotto de Ferrari-deur achter zich dicht trekt.

Artikel gaat verder onder video

Teveel haarscheurtjes

Binotto zelf heeft verder ook nog niet laten weten wat zijn volgende uitdaging gaat worden en het lijkt erop dat hij die voorlopig ook nog niet heeft gevonden. Op een nieuw baantje bij Mercedes hoeft hij in ieder geval niet te rekenen als we Wolff tijdens de Beyond the Grid-podcast moeten geloven. "Nee. Ik denk dat we te veel haarscheurtjes door de jaren heen hebben opgelopen om dat mogelijk te maken. Verder kan ik er geen uitspraken over doen hoe het voor de andere teams zit", klinkt het stellig vanuit de Oostenrijker.

Momenten samen

De Mercedes-voorman vervolgt zijn betoog. "Natuurlijk kent Mattia de Formule 1 van binnen en buiten en vindt hij wellicht een rol bij een ander team. Ik denk dat Mattia en ik onze momenten hebben gehad. Het is geen geheim, door de vele jaren heen. In 2022 hebben we dat op een bepaalde manier wel afgeremd. Uiteindelijk bevonden we ons op een betere plek dan voorheen", klinkt het vanuit Wolff. Rekenen op een baantje bij de Duitse renstal, hoeft Binotto in ieder geval dus niet.