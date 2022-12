Brian Van Hinthum

Woensdag 7 december 2022 19:22

Mattia Binotto trekt na 31 december de deur van Ferrari achter zich dicht. De Italiaan heeft besloten dat het welletjes is geweest met zijn avontuur als teambaas en heeft zijn congé ingediend. Toto Wolff vindt het opmerkelijk dat zijn collega het nog zo lang heeft volgehouden met alles wat er rondom en binnen het team speelde.

Het hing al even in de lucht, maar Binotto en Ferrari gaan uit elkaar. Volgens de officiële lezing van Ferrari zou de Italiaan zelf zijn ontslag hebben ingediend bij de Maranello-formatie. Een aantal weken geleden doken de geruchten over Binotto al de kop op, maar die werden diezelfde dag nog stellig ontkend middels een Ferrari-statement. Des te meer opvallend dat men nu een aantal weken later toch wél met het ontslag van Binotto op de proppen komt.

Artikel gaat verder onder video

Ongelofelijk veel druk

Uiteindelijk bleek het dus tóch een gevalletje 'waar rook is, is vuur' en pakt Binotto zijn biezen. Daarmee is hij de vierde teambaas die dus na Domenicali, Marco Mattiacci en Maurizio Arrivabene eerder dan gepland vertrekt sinds de succesvolle periode van Jean Todt, die in 2008 vertrok. Dat het allemaal rommelde binnen het team, was wel al vaker duidelijk. Wolff denk dat uiteindelijk 'het onontkoombare' is gebeurd met het ontslag. "Het was altijd duidelijk dat hij onder ongelofelijk veel druk stond", zegt de Oostenrijker in de Beyond the Grid-podcast.

Volop in de vuurlinie

De Mercedes-teambaas legt uit hoe lastig de rol van Ferrari-baas is. "Je kan maar beter een goede ontsnappingsclausule hebben als je teambaas bij Ferrari bent. Nu is uiteindelijk het onontkoombare gebeurd, maar hij heeft het langer volgehouden dan ik verwacht had. Als je Ferrari representeert, representeer je het hele land", doelt hij op de druk vanuit Italië. "Ze schrijven je omhoog of schrijven je naar beneden. Dat gebeurt met harde hand. Als Italiaan is het nog lastiger, want als buitenlander lees je het nieuws niet. Als Italiaan sta je in de vuurlinie", besluit Wolff.