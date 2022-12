Remy Ramjiawan

Red Bull-teambaas Christian Horner kan de overstap van Daniel Ricciardo naar Renault, eind 2018, nog steeds niet helemaal begrijpen. Via het Franse team kwam de Australiër uit bij McLaren en ook dat avontuur is niet helemaal geworden, wat het moest zijn. Uiteindelijk keert Ricciardo weer terug bij het Oostenrijkse team en voor Horner is het belangrijkste dat de Australiër het plezier weer terugvindt.

Ricciardo maakte in 2014 zijn opwachting voor Red Bull Racing. Met het team uit Milton Keynes was de Australiër aardig succesvol. Hij wist zeven overwinningen, drie pole positions en 29 podiumplekken bij te schrijven in zijn eerste run voor Red Bull. Halverwege 2016 kwam Max Verstappen aan boord en de verwachting was dat de twee tot in de lengte van de dagen voor Red Bull zouden gaan racen. Toch kwam daar eind 2018 een eind aan, want Ricciardo koos voor het Franse Renault. Bij het Britse The Mirror kijkt Horner terug op die periode en moet hij toegeven dat hij de overstap niet helemaal kan plaatsen.

'Iets stoms'

De teambaas snapt, gezien de successen die Ricciardo bij Red Bull had, de overstap nog steeds niet. "Daniel kwam bij ons als tiener en hij is hier met het team opgegroeid. Hij had hier bij ons grote successen, en toen deed hij iets stoms en ging voor een paar andere teams rijden en dat is nooit helemaal gelukt", zo kijkt de teambaas terug op de stappen van de aankomend derde coureur van het team.

Ondanks de transfer zijn de banden tussen de twee partijen altijd warm gebleven. Uiteindelijk heeft het ervoor gezorgd dat Ricciardo weer kon terugkeren naar het oude nest. "Maar Daniel is zo'n grote persoonlijkheid en een groot karakter. We vonden het goed om hem terug naar het team te brengen en natuurlijk voor de marketing is het ook goed, heeft hij de grootste glimlach in de Formule 1. Hij kan weer plezier maken en opnieuw ontdekken hoe leuk hij het vindt om Formule 1-coureur te zijn, in plaats van de stress van de afgelopen jaren", aldus Horner