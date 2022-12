Remy Ramjiawan

Daniel Ricciardo heeft zijn persoonlijke missie voor 2023 onthuld na zijn terugkeer bij Red Bull Racing als derde coureur van het team. De Australiër hoopt dat hij met een jaar langs de zijlijn staan, het heilige vuur weer gaat vinden en hongerig wordt om weer op de grid te verschijnen.

Dat de Australiër aankomend seizoen niet een vast racezitje heeft weten te verdienen, ligt ook aan de keuzes van Ricciardo zelf. Een stoeltje bij Haas leek er lange tijd in te zitten, maar de achtvoudig Grand Prix-winnaar koos voor een reserverol bij Red Bull Racing, boven een plekje achteraan de grid. De man uit Perth snapt dat niet iedereen die keuze begrijpt en legt daarom zijn idee uit.

Hongerig

"Het is grappig omdat mensen zeggen: 'Nou, als je geïnteresseerd bent in 2024, waarom ben je dan niet geïnteresseerd in volgend jaar?' Maar ik weet hoe ik me voel na een tijdje vrij te zijn geweest. Daardoor word ik weer wat hongerig", zo legt hij uit over de gemaakte keuze om bij Red Bull aan de slag te gaan. Hij vervolgt: "Natuurlijk voel ik de honger nu ook, maar ik wil dat het overloopt en ik weet dat een beetje vrije tijd daarvoor gaat zorgen. Ik heb het namelijk ook in de zomerstop en dan zijn we maar twee of drie weken vrij", gaat Ricciardo verder.

Lewis Hamilton & Daniel Ricciardo

Ricciardo heeft duidelijk gemaakt dat hij hoopt op een terugkeer naar de racerij in een competitief stoeltje, maar dat lijkt een moeilijk te bereiken doel, aangezien zowel de coureurs van Red Bull als die van Ferrari vastzitten aan deals tot na 2024. Wat de zaak nog ingewikkelder maakt, is de wens van Lewis Hamilton om zijn verbintenis bij Mercedes te verlengen.

'Geen garanties'

Voordat hij zijn rol bij Red Bull bevestigde, gaf Ricciardo toe: "Er zijn geen garanties. Ik kan vandaag de dag geen contract tekenen wat me een zitje in de 2024 garandeert. Niemand biedt dat aan en dat is niet mogelijk. Maar ik zal gewoon proberen om volgend jaar alles te doen wat ik kan, om te laten zien dat ik nog steeds het verlangen en de vaardigheid heb om het te doen."