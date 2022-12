Remy Ramjiawan

Dinsdag 6 december 2022 11:29

Esteban Ocon voelt mee met Mick Schumacher, die na twee jaar in de Formule 1 plaats moet maken voor Nico Hülkenberg. De Fransman is inmiddels een vast onderdeel van Alpine geworden, maar ook hij werd in het verleden aan de kant gezet en kan zich daarom verplaatsen in de situatie van de Duitser.

Schumacher kende een wisselvallig jaar bij Haas. De Duitser zorgde met zijn klappers aan het begin van het jaar voor een flinke kostenpost voor het toch al geplaagde Haas. Teambaas Guenther Steiner kon lange tijd geen duidelijkheid geven over de toekomst van Schumi en vorig maand werd bekend dat de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, volgend jaar geen stoeltje meer heeft bij het Amerikaanse team.

Artikel gaat verder onder video

Rentree

Ocon, die in 2017 zijn Formule 1-debuut maakte, kende zelf een soortgelijke situatie. De Fransman werd door Force India aan de kant gezet, voordat hij in 2020 bij Alpine ging racen. Ocon, die er geen geheim van heeft gemaakt dat Schumacher één van zijn goede vrienden is, verwacht daarom dat de Duitser vroeg of laat wel weer zal terugkeren op de grid. "Ik geloof echt dat hij terugkomt naar de Formule 1. En hij zal uiteraard hard werken om terug te komen. Ik ben uit de sport geweest, en ik weet hoe het voelt [om de Formule 1 te verlaten] na twee jaar. Maar het harde werk, de toewijding en er elke keer weer zijn is wat me terugbracht in de sport, en ik weet zeker dat hij weer een kans krijgt", zo wijst Ocon naar de parallelen.

Esteban Ocon & Pierre Gasly

Reserverol bij Mercedes?

De Fransman krijgt volgend jaar Pierre Gasly als teamgenoot, maar maakte zijn voorkeur bekend voor Schumacher, toen Alpine nog naarstig op zoek was om het zitje te vullen. De naam van Schumacher wordt in verband gebracht met Mercedes. Het zou gaan om een rol als reservecoureur en teambaas Toto Wolff ziet de combinatie wel passen, al is er nog niets getekend.