Daar waar Ferrari in het 2022-seizoen een aantal keren de motor zag ploffen, heeft Haas-teambaas Guenther Steiner de belofte gekregen dat de Scuderia volgend seizoen een 'bom' van een power unit zal afleveren. De markante teambaas hoopt daarmee de volgende stap te zetten en mikt op een podiumplek in 2023.

Het afgelopen seizoen kon er maar beperkt aan de power unit worden gewerkt. Ferrari koos voor een power unit met veel prestaties, maar daardoor zat het met de betrouwbaarheid niet altijd even goed. De motoren in de koningsklasse zijn bevroren. Dat betekent dat er niet meer aan de prestaties mag worden gewerkt, al was het verhelpen van technische problemen lange tijd wel toegestaan. Aan Autosport vertelt Steiner over zijn verwachtingen van volgend jaar en onthult hij dat hij de belofte van Mattia Binotto heeft gekregen, dat de power unit het probleem niet meer zal zijn.

Bom

"Op donderdag ontmoette ik Mattia Binotto en hij vertelde me dat ze met een bom van een motor in 2023 komen. In Emilia Romagna is er veel steun voor Ferrari. En als het [de motor] competitief is, is dat ook positief voor ons", zo wrijft Steiner in zijn handen. Afgelopen seizoen kon het team van Haas niet altijd op volle vermogen rijden, uit angst voor het ploffen van de power unit. Met een betrouwbare krachtbron in de achterbak, wil het Amerikaanse team de volgende stap zetten.

Podiumkoers

Haas vocht zich na een aantal magere jaren in 2022 weer terug naar het middenveld. Met Kevin Magnussen aan boord als aanjager werden veel punten gescoord. De volgende stap is om een aanval op de subtop te plegen. "We beschouwen het als een jaar van groei: Magnussen bezorgde ons een poleposition die niet in de plannen stond en in 2023 willen we verder groeien. Het doel is om weer een stap voorwaarts te maken in het klassement, om altijd voor punten te vechten en ooit op het podium te komen