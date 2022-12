Remy Ramjiawan

Maandag 5 december 2022 17:56 - Laatste update: 18:03

Daniel Ricciardo is onder de indruk van het talent van Lando Norris, maar moet eerlijkheidshalve toegeven dat hij vindt dat de Engelsman nog niet op het niveau van Max Verstappen zit. De 33-jarige Australiër heeft de afgelopen twee jaar voor McLaren gereden en keerde onlangs weer terug naar het oude nest bij Red Bull Racing.

Norris en Verstappen zijn buiten de baan goede vrienden. Van de Nederlander werd al snel gezegd dat hij een toekomstige wereldkampioen zou gaan worden en de afgelopen twee seizoenen heeft Verstappen dat dan ook waargemaakt. Norris is bij McLaren de man die de kart trekt, ondanks dat Ricciardo er de afgelopen jaren zat. Het team uit Woking is nog niet het topteam dat het vroeger was en Ricciardo kijkt dan ook uit naar het moment dat Norris kan gaan vechten om de zeges, want dan zal pas echt blijken hoe goed hij is.

Artikel gaat verder onder video

Druk

In de podcast Beyond the Grid legt Ricciardo uit dat de druk van een topteam, laat zien hoe goed een coureur is. "Het is lastig om het te beoordelen, totdat hij in een topteam zit. Dan moet hij consequent wedstrijden gaan winnen. Dus om hem nu te vergelijken met andere grootheden, dat is erg lastig, want ik wil hem niet tekort doen. Pas als hij heeft gewonnen, gaan we zien hoe hij het gaat doen. Kijk naar Lewis Hamilton. Hij won vrij vaak en natuurlijk was de auto ook goed, maar hij was uiteindelijk degene die het deed. Hij bezweek niet onder de druk en deed wat mensen van hem hadden verwacht", zo legt hij uit.

OOK INTERESSANT: Christian Horner gespot aan 'Hamilton-tafel' tijdens Autosport Awards

Daniel Ricciardo

Skills

Op de grid staan een heleboel jonge talenten en Ricciardo zet die tegen elkaar af. "Je moet wel naar de vaardigheden kijken. Er is een groep jonge coureurs, die echt heel goed is. Ik kan niet zeggen dat hij [Norris] al een Max Verstappen is. Het is niet dat hij niet zo goed is, want dat is hij absoluut wel. Bij McLaren heeft hij zichzelf allang bewezen en ik denk dat niemand kan wachten om te zien wat hij daar in de toekomst gaat doen", zo concludeert de Australiër.