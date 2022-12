Sam Hall & Brian van Hinthum

Maandag 5 december 2022 16:55

Lewis Hamilton heeft dit jaar voor het eerst sinds zijn entree in de Formule 1 geen race op zijn naam weten te schrijven. De Brit is echter niet teleurgesteld en geeft juist aan dat dit seizoen hem en zijn team juist een gevoel van kracht heeft gegeven door de moeilijke tijden waar zij doorheen hebben moeten komen.

In de winterstop was het nog maar de vraag of Hamilton überhaupt terug ging keren in de Formule 1. Na één van de meest intense seizoenen van deze eeuw, waarbij Hamilton uiteindelijk in de laatste race op hartverscheurende wijze de wereldtitel misliep, ging de zevenvoudig wereldkampioen 'offline' en liet hij lange tijd niks van zich horen. Uiteindelijk keerde hij gewoon terug, al werd het geen gemakkelijk seizoen. De Duitse renstal had grote moeite met de W13 en het leren begrijpen van die auto en het duurde dan ook eigenlijk tot het slot van het seizoen tot de bolide eindelijk een beetje onder controle leek en mee kon doen om de voorste plekken.

Winnaars

Het was voor Hamilton te laat om nog een overwinning te boeken. De Britse coureur zat er met name in de tweede seizoenshelft wel een aantal keren dichtbij, maar moest uiteindelijk toezien hoe het alleen teamgenoot George Russell lukte om te zegevieren in Brazilië. "Er zijn dit jaar zoveel scenario's waarbij ik dacht dat uiteindelijk de hele tocht het meest belangrijke onderdeel van het jaar was. Dit jaar zijn we winnaars voor mijn gevoel. Natuurlijk niet in hoe het gezien wordt qua cijfers, maar voor mijn gevoel is iedereen in het team dit jaar een winnaar."

Gevoel van een overwinning

De zevenvoudig wereldkampioen legt uit wat hij daarmee bedoelt. "We hebben allemaal van zo ver moeten komen. Ze hebben alles gegeven. Niemand heeft opgegeven en iedereen is door de emoties waar we doorheen moesten gekomen nadat we niet meer aan de voorkant meededen. Ik ben ontzettend trots op iedereen. Dat is voor mij veel krachtiger dan het winnen van elke race. Eerlijk gezegd heb ik dit jaar zo vaak het gevoel gehad dat we gewonnen hadden. Vierde worden, vijfde worden en uiteindelijk dat podium pakken. Op dat soort momenten waren we zo uitgelaten dat het voelde als een overwinning", besluit hij.