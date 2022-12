Russell ontkent theorie over Hamilton, 'Tijdperk Verstappen kan na twee titels eindigen' | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Zondag 4 december 2022 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere Jack Plooij die toch wel stellig durft te beweren dat Frédéric Vasseur de vervanger van Ferrari-teambaas Mattia Binotto is. George Russell doet een boekje open over de experimenten aan de W13, aan het begin van het jaar en David Coulthard ziet een derde wereldtitel voor Max Verstappen niet als een zekerheidje. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Tweevoudig Grand Prix-winnaar Tambay op 73-jarige leeftijd overleden

Voormalig Formule 1-coureur Patrick Tambay is op 73-jarige leeftijd overleden. De man die twee Grands Prix op zijn naam wist te schrijven, vocht tegen de ziekte van Parkinson en leed ook aan diabetes. Zondag bevestigde zijn familie het overlijden van de Fransman. Hele artikel lezen? Klik hier

Hamilton vergelijkt Red Bull-soap Verstappen en Pérez met 'Kardashian-show'

Het hele teamorder-gebeuren bij Red Bull Racing tijdens de Grand Prix van Brazilië deed een hoop stof opwaaien. Ook na afloop werd er nog een hoop gezegd en geschreven en Lewis Hamilton vond het allemaal vrij opmerkelijk. De Brit vergelijkt het hele gebeuren met een 'Kardashian-show'. Hele artikel lezen? Klik hier

Plooij heeft nieuws: 'Vasseur wordt de vervanger van Binotto'

Ferrari en Mattia Binotto gaan eind dit jaar uit elkaar en dus moet de Italiaanse renstal op zoek naar een nieuwe teambaas. Verschillende namen hebben inmiddels de revue gepasseerd in Maranello, maar één naam blijft toch wel heel vaak de kop op drukken, namelijk die van Fred Vasseur. Jack Plooij denkt nieuws te hebben over de Alfa Romeo-baas. Hele artikel lezen? Klik hier

George Russell

Russell ontkent theorie over Hamilton: "Ik voelde me vanaf dag één beter met de auto"

George Russell wist dit jaar in zijn eerste seizoen voor Mercedes teamgenoot Lewis Hamilton te verslaan. Eén van de vaak gehoorde theorieën is dat Hamilton in de eerste seizoenshelft veelal als proefkonijn fungeerde qua set-ups voor de lastig te bergrijpen W13. Russell zelf ontkent nu die theorieën. Hele artikel lezen? Klik hier

Coulthard trapt op de rem: "Tijdperk Verstappen kan er na twee titels al wel eens op zitten"

Max Verstappen wist zich dit jaar op 25-jarige leeftijd voor de tweede keer tot wereldkampioen Formule 1 te kronen en de Limburgse coureur heeft nog een flink aantal jaren om bijvoorbeeld Fernando Alonso - ook in het bezit van twee titels - te overtreffen. David Coulthard hamert er echter op dat een derde wereldtitel absoluut geen zekerheid is voor de Nederlander. Hele artikel lezen? Klik hier