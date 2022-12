Voormalig Red Bull-technicus Fallows: "Er is een reden waarom Red Bull zo goed is"

Remy Ramjiawan

Maandag 5 december 2022 07:58

Dan Fallows is dit seizoen aan de slag gegaan voor Aston Martin, na zestien jaar voor Red Bull Racing te hebben gewerkt. De Britse aerodynamicus hoopt in het groen, dezelfde resultaten te bereiken als in zijn periode bij het Oostenrijkse team.

Eigenaar Lawrence Stroll heeft in de voorbij jaren al flink wat geïnvesteerd in de renstal in Silverstone, in de hoop om te kunnen gaan strijden voor het wereldkampioenschap. Onlangs kondige het team aan dat de bouw van het gloednieuwe complex bijna is afgerond. Daarnaast moet Fernando Alonso de man worden die het team naar sportieve succes zal leiden. Fallows ziet dan ook veel overeenkomsten met de beginjaren bij Red Bull Racing en bij PlanetF1 wijdt hij erover uit.

Zwakke punten wegwerken

Bij zijn nieuwe werkgever brengt Fallows de lessen die hij geleerd heeft bij Red Bull, in de praktijk. "Er zijn een aantal redenen waarom Red Bull zo goed is als ze zijn. Ze zijn erin geslaagd om over een periode van jaren, problemen in elk aspect van het team, op te lossen. Dus of het nu gaat om het raceteam, de productiefaciliteiten, het ontwerpbureau. Een groot deel van het opbouwen van dat soort succes is ervoor zorgen dat er geen gebieden zijn waar je substantiële zwakheden hebt", zo wijst hij naar het werk achter de schermen. Uiteindelijk heeft hij er zelf ook een heleboel aan bijgedragen: "Ik ben erg trots dat ik vanuit de technische kant, daar deel van uit heb gemaakt."

Kopiëren

Aston Martin maakte zich in 2020, toen het nog als Racing Point door het leven ging, niet populair. Destijds werd het team ervan beschuldigd dat het de wagen van Mercedes had gekopieerd. Tijdens de Grand Prix van Spanje in 2022, kwam de renstal met een update voor de AMR22, maar dat had verdacht veel weg van de RB18. Toch wijst Fallows op het punt dat kopiëren uiteindelijk, geen zoden aan de dijk zet. "Het belangrijkste voor ons is dat we niet kopiëren wat onze concurrenten doen. We geloven niet dat dat ons gaat helpen om Mercedes, Red Bull of Ferrari in te halen. We moeten onze eigen manier van doen ontwikkelen en dat kost tijd", zo sluit hij af.