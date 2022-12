Vincent Bruins

Zaterdag 3 december 2022 16:34

Fernando Alonso heeft een nieuw contract getekend bij het team van Lawrence Stroll om de overstap te maken van Alpine naar Aston Martin. De Spanjaard zit nu al echter na te denken over zijn plannen na de Formule 1.

Alonso begint volgend jaar aan zijn twintigste seizoen in de Formule 1. De 41-jarige tweevoudig wereldkampioen is nu al aan het nadenken over wat hij na zijn Grand Prix-carrière wil doen. Dat is over "twee à drie jaar" liet hij weten en daarna ziet hij zichzelf in een rol buiten het racen zelf, maar nog steeds binnen F1, bijvoorbeeld ambassadeur zoals Pedro de la Rosa nu is voor Aston Martin.

Aston Martin

"Op dit moment heb ik nog niet echt een duidelijk plan in mijn hoofd," vertelde Alonso aan onder andere GPFans. "Echter ik weet dat ik op een gegeven moment zal stoppen met rijden en in al die tijd heb ik dan zo'n 25 jaar aan ervaring opgebouwd. Daarom denk ik dat ik voor welk team dan ook erg nuttig kan zijn. Ik hoop dat dat team Aston Martin is om door te kunnen gaan met wat we de komende jaren gaan doen."

Sportscars en Dakar

Naast een rol behouden binnen de Formule 1 zou Alonso wel graag door willen blijven racen buiten de Grands Prix. Hij wil "altijd blijven rijden," legde hij uit. "Ik weet niet of dat sportscars of Dakar gaat zijn, waar ik het al wel eens eerder over heb gehad. In sportscars rijden is echt geweldig, maar op de een of andere manier, dat kampioenschap winnen evenals Le Mans en Daytona, misschien heb ik niet die prikkel om die alweer op mijn naam te schrijven. Aan de andere kant hebben we bijvoorbeeld Dakar. Als ik op een dag de Dakar Rally win, dan is dat iets wat ik nog nooit eerder heb behaald."