Brian Van Hinthum

Vrijdag 2 december 2022 07:59

Lewis Hamilton beleefde in 2022 een lastig jaar in de Formule 1. Na zijn teleurstelling in Abu Dhabi keerde hij vastberaden terug om jacht te maken op wereldtitel nummer acht, maar kwam hij bedrogen uit met de W13 die niet mee wilde werken. De Brit onthult nu wat het moment in 2022 is dat hem het meeste zal bijblijven en dat is een pijnlijk moment.

In de winterstop was het nog maar de vraag of Hamilton überhaupt terug ging keren in de Formule 1. Na één van de meest intense seizoenen van deze eeuw, waarbij Hamilton uiteindelijk in de laatste race op hartverscheurende wijze de wereldtitel misliep, ging de zevenvoudig wereldkampioen 'offline' en liet hij lange tijd niks van zich horen. Het voedde de speculaties over zijn toekomst en vanuit sommige hoeken klonken de geluiden dat de gebroken Hamilton een punt achter zijn carrière wilde zetten.

Artikel gaat verder onder video

Pijn van Hamilton

Daar bleek uiteindelijk niks van waar en de 103-voudig racewinnaar keerde uiteindelijk gewoon terug op de grid om opnieuw op jacht te gaan naar zijn achtste wereldtitel. Al snel bleek dat meedoen om de overwinningen een lastig karwei ging worden voor Hamilton en Mercedes. De Brit kijkt nu in een video van Mercedes terug op het seizoen en benoemt het moment dat hem het meeste zal bijblijven. "Eigenlijk herinner ik me niet veel van deze foto's. Deze herinner ik me nog. Dit heb ik het beste onthouden, omdat ik hier zo ongelofelijk veel pijn had."

De auto haten

Hamilton doelt tijdens het aanwijzen op een foto na de Grand Prix van Azerbeidzjan, waar hij met veel rugpijn uit zijn W13 probeerde te klimmen. "Dat weekend ging ik lager dan Russell met de hoogte van de achterkant. Het was nog veel erger bij mijn auto, maar uiteindelijk pijnlijk voor ons allebei. Door het jaar heen ging je de auto een soort van haten. Er waren zeker momenten waarop je het verdomde ding gewoon écht haatte omdat het niet wilde doen wat jij wilde. Je werd doorziek door het constante gestuiter", besluit hij.