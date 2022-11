Vincent Bruins

Mattia Binotto heeft zijn ontslag ingediend bij Scuderia Ferrari. Na een mooi bericht van Charles Leclerc reageert nu ook Carlos Sainz op het vertrek van de uitgaande teambaas en technisch directeur.

Sainz maakte voor 2021 de overstap van McLaren naar de renstal van de Prancing Horse. De Spaanse coureur behaalde vier podiums in zijn eerste jaar bij Ferrari. Dankzij een P3-resultaat in de finale in Abu Dhabi wist hij voor Lando Norris en teamgenoot Leclerc te eindigen in het kampioenschap. Hij werd vijfde in de eindstand en dat zou hij ook afgelopen seizoen worden. Sainz behaalde wel meer punten in 2022 evenals zijn allereerste Grand Prix-overwinning op dominante wijze op Silverstone.

Sainz

"Grazie, Mattia," schreef Sainz. "Het was een genoegen om naast jou te werken om het team en onszelf vooruit te pushen door dik en dun. Bedankt voor de geweldige herinneringen en momenten die we op en af het circuit hebben gedeeld, en ik wens je het allerbeste toe in je toekomstige avonturen."

Leclerc

Eerder reageerde Leclerc al op het ontslag van Binotto: "We hebben vier zeer intensieve jaren samen doorgebracht met grote voldoening en ook, onvermijdelijk, momenten die ons testten. Mijn waardering en respect voor jou zullen nooit weggaan en we hebben altijd samengewerkt met alle mogelijke toewijding om dezelfde doelen te behalen. Veel succes met alles."