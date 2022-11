Vincent Bruins

Dinsdag 29 november 2022 20:17

Lewis Hamilton heeft zijn eigen team in Extreme E en dat heeft het kampioenschap gewonnen. X44 Vida Carbon Racing versloeg het team van Nico Rosberg in een spannende seizoensfinale in Uruguay.

Extreme E is een off-road kampioenschap met elektrische SUV's van Spark, hetzelfde bedrijf dat ook verantwoordelijk was voor de eerste auto's in Formule E. De focus ligt op racen op bestemmingen waar aandacht nodig is voor het milieu en klimaat. Het laatste evenement van het seizoen werd afgelopen weekend gehouden in Punta Del Este in Uruguay. Naast Hamilton en Rosberg doen ook teams van onder andere McLaren, Andretti United (waarvan Zak Brown ook teameigenaar is), Carlos Sainz senior, Hummer en Jenson Button mee.

Spanning in Uruguay

Mikaela Åhlin-Kottulinsky en Johan Kristoffersson, uitkomend voor Rosberg X Racing, wonnen de rondes in de woestijn van Saudi-Arabië en op het eiland van Sardinië, voordat Cristina Gutiérrez, de tweede vrouw ooit om een etappe in de Dakar te winnen, en negenvoudig rallywereldkampioen Sébastien Loeb, de coureurs van Hamiltons team, aan de haal gingen met de zege in een kopermijn in Chili. Op de vlaktes van Punta Del Este gingen Åhlin-Kottulinsky en Kristoffersson niet door naar de finale, nadat de eerstgenoemde tegen Hedda Hosås van Buttons team was gecrasht in een halve finale. Gutiérrez en Loeb moesten derde worden in de finale om kampioen te worden. Dat Hamiltons team überhaupt in de finale stond, was al een wonder, aangezien Gutiérrez zwaar was gecrasht in de kwalificatie. Het X44-duo kwam als vierde over de streep, maar Timmy Hansen van Andretti United had te snel gereden in de Switch Zone, de pitstraat waar de rijderswissels plaatsvinden, en werd bestraft. Zo kwamen Gutiérrez en Loeb toch nog op het podium terecht en wonnen daarmee de titel in Extreme E. "Ik sta echt versteld van deze comeback na de moeilijke dag gisteren," schreef Lewis op Instagram. "Het team heeft [de auto] herbouwd, is in positie gebleven en er vechtend uitgekomen. Wauw, ik ben zo trots op het team en deze twee geweldige coureurs."

