Vincent Bruins

Dinsdag 29 november 2022 16:48

Lewis Hamilton en Michael Schumacher zijn objectief gezien de twee beste coureurs ooit in de Formule 1. Ze hebben ieder zeven wereldkampioenschappen op zak. 2022 was het eerste seizoen sinds 1991 dat beiden geen Grand Prix wonnen. We blikken terug naar 31 jaar geleden en de carrières van Hamilton en Schumacher.

1991 was het jaar dat Ayrton Senna zijn derde en laatste titel met McLaren zou behalen. De Braziliaan vocht om het kampioenschap met Williams-coureur Nigel Mansell. Senna won de eerste vier races van het seizoen, terwijl Mansell de eerste drie Grands Prix uitviel, voordat hij een tweede plaats behaalde in Monaco. Mansell had dus al meteen een achterstand die hij niet meer goed kon maken. In de een na laatste race van het seizoen op het circuit van Suzuka spinde Mansell vroeg de grindbak in. Senna was daarmee verzekerd van de titel. Hij liet vervolgens teamgenoot Gerhard Berger erlangs in de laatste ronde als dank voor zijn hulp dat jaar. Het was Bergers enige zege van het seizoen. 1991 was ook het jaar dat Alain Prost niet kon winnen met Ferrari. De Fransman zou zelfs ontslagen worden voor de finale in Australië, omdat hij teveel klaagde over het team. Schumacher maakte zijn debuut op Spa-Francorchamps dat jaar, uitkomend voor Jordan. Hij viel in voor Bertrand Gachot die in de gevangenis kwam na het mishandelen van een Londense taxichauffeur. Schumacher maakte een zeer goede eerste indruk door als zevende te kwalificeren in een veld van dertig auto's, driekwart van een seconde sneller dan teamgenoot Andrea de Cesaris. Hij viel echter uit in de openingsronde door een kapotte koppeling.

Schumacher

Omdat Schumacher nog geen contract had ondertekend voor de laatste vijf Grands Prix van 1991, werd hij door Benetton weggehaald bij Jordan tegen Eddie's wil in. De Duitser had met Sauber en Mercedes afgesproken voor hun te gaan racen, wanneer zij hun entree in de Formule 1 zouden maken, maar uiteindelijk bleef Schumacher toch bij Benetton. Hij won voor het eerst in de Formule 1 in de Belgische Grand Prix van 1992, voordat hij zijn tweede race zou winnen in Portugal in 1993. Daarna versloeg hij met Benetton Damon Hill voor twee wereldtitels in 1994 en 1995. Vervolgens verhuisde hij naar Ferrari. Hill, Jacques Villeneuve en Mika Häkkinen waren hem te snel af in gevechten om het kampioenschap, maar The Michael bleef jaar na jaar toch races winnen. Vanaf 2000 was het de beurt aan Schumacher om wereldtitels te pakken en hij pakte er meteen vijf op rij in dominante wijze. Hij was de eerste Ferrari-coureur om eindelijk weer kampioenschappen te winnen sinds Jody Scheckter in 1979. In 2005 mochten er geen banden gewisseld worden tijdens Grands Prix en dat was een groot nadeel voor de Ferrari's op Bridgestone-banden. Schumacher won alleen de race op Indianapolis, nadat alle deelnemers op Michelin-banden zich terugtrokken. De Duitser was terug in vorm in 2006 en ging een felle strijd aan met Fernando Alonso, maar werd uiteindelijk toch door de Renault-coureur verslagen. Schumacher kondigde datzelfde jaar zijn pensioen aan na het winnen van de Italiaanse Grand Prix, maar zou vervolgens nog voor drie seizoenen terugkeren bij Mercedes tussen 2010 en 2012.

Hamilton

Na 2006 ging Schumacher uit de Formule 1, maar er zou een nieuwe legende bijkomen: de jonge Brit Lewis Hamilton. De McLaren-protegé begon zijn carrière in 2007 met negen podiums op rij, waarvan twee overwinningen. Hij mistte de titel op een puntje op Kimi Räikkönen, maar in 2008 won hij het kampioenschap juist met zo'n kleine marge op Felipe Massa. In de laatste bocht van de laatste ronde van de Braziliaanse Grand Prix haalde Hamilton Timo Glock in voor dat belangrijke puntje. Het bekende "Is that Glock?!"-momentje. Zijn laatste vier seizoenen zou Hamilton echter niet meer in de top drie in de eindstand eindigen, maar hij bleef toch nog elk jaar races winnen. In 2013 verhuisde hij naar Mercedes waar hij de Hongaarse Grand Prix op zijn naam zou schrijven. Het Duitse team ging een zeer dominante periode in bij de introductie van de turbohybride-motoren in 2014 en tussen dat jaar en 2020 won Hamilton maar liefst zes wereldtitels. Ondanks tien zeges in 2016 verloor hij toch het kampioenschap aan teamgenoot Nico Rosberg. In 2021 won hij acht Grands Prix, maar Max Verstappen ging aan de haal met zijn eerste wereldtitel na de welbekende inhaalactie in de laatste ronde in de finale in Abu Dhabi. Afgelopen seizoen heeft Hamilton echter geen enkele Grand Prix op zijn naam weten te schrijven. De W13-bolide van Mercedes kon wel goed presteren, maar alleen bij een lage rijhoogte wat weer zorgde voor porpoising. Het was een uitdagende taak voor het team om dat probleem onder de knie te krijgen en uiteindelijk zou alleen teamgenoot George Russell een race winnen op het circuit van Interlagos in de Grand Prix van São Paulo.