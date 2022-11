Remy Ramjiawan

Dinsdag 29 november 2022 13:32

Volgens Renger van der Zande is het een kwestie van tijd voordat de twee grootste rivalen van de Formule 1-grid elkaar weer gaan tegenkomen. Max Verstappen en Lewis Hamilton zorgden vorig seizoen al voor een gedenkwaardige titelstrijd en ondanks de leeftijd van de Brit, verwacht Van Der Zande dat het heilige vuur er nog altijd zit, mits het materiaal in orde is.

Van Der Zande gaat komend seizoen zijn tiende jaar in Amerika racen. In het IMSA-kampioenschap is hij onderdeel van het raceteam van Chip Ganassi. Hij wist de 24 uur van Daytona al twee keer te winnen en gaat in januari een poging doen om de prestigieuze race voor de derde keer op zijn naam te zetten. In gesprek met GPFans kijkt hij terug op het afgelopen seizoen van Lewis Hamilton en wijst hij naar de toekomstige titanenstrijd tussen de Brit en zijn gedoodverfde rivaal, Max Verstappen.

'Seizoen was al verloren'

Hamilton zag in 2022 een record sneuvelen, zo wist hij voor het eerst in zijn Formule 1-carrière geen pole position of een overwinning te pakken in één seizoen. Van Der Zande: "Ik denk dat Lewis, natuurlijk in de beste auto heeft gezeten, de afgelopen paar jaar. Misschien wel de afgelopen tien jaar en heeft altijd een race gewonnen. Dit jaar was voor hem echt een ontwikkelingsjaar, als hij een pole position of een zege had gepakt, dan was dat mooi geweest. Maar het seizoen was al verloren, dit is niet waar hij voor in de Formule 1 zit."

Renger van der Zande

De Nederlander bewondert de racecoureur Hamilton: "Ik ben groot fan van de autocoureur Lewis Hamilton. In de karting zat hij altijd twee jaar voor me en heb ik hem altijd gevolgd en gezien. Wat hij doet in die auto, dat is hetzelfde als Max [Verstappen] en [Fernando] Alonso. Er zijn er een paar die dat kunnen, het is gewoon heel erg knap en bijzonder, dat is talent. De persoon Lewis Hamilton is weer een ander verhaal."

Verstappen VS Hamilton

Momenteel maakt Red Bull Racing de dienst uit binnen de koningsklasse en pakte het team beide titels. Mocht Mercedes daadwerkelijk terug aan de top komen, dan kunnen we dus nog een aantal gevechten tussen Hamilton en Verstappen voorgeschoteld krijgen. "Als hij [Hamilton] het voor elkaar kan krijgen om volgend jaar met een goede auto die strijd weer aan te gaan, dat is wat we willen zien. En ik denk dat hij de grootste concurrent van Max kan worden en eigenlijk als je gaat kijken, ze rijden elkaar er weer af in Brazilië, dan voelen ze dat ook allebei", zo wijst hij naar de onderlinge rivaliteit.

Max Verstappen & Lewis Hamilton

'Allebei fout'

Verstappen en Hamilton gaan elkaar dan ook nooit een centimeter meer geven, dan nodig is. "Het zijn twee titanen die strijden voor een titel of een positie op de baan en ze gaan allebei niet opgeven. Dus ze rijden weer tegen elkaar aan. Wie daar ook fout zat, ze zijn allebei fout. En dat is omdat ze aanvoelen: Dit is mijn grootste concurrent. Het zou natuurlijk mooi zijn als die Mercedes volgend jaar meedoet en als ze Max en Lewis weer het gevecht met elkaar laten aangaan", aldus Van Der Zande.