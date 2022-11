Lars Leeftink

Max Verstappen kan nog steeds niet geloven dat hij, ondanks een hele slechte start van 2022, voor de tweede keer wereldkampioen is geworden. De Nederlander kan verklaren waarom hij begin 2022 aan het zoeken was in de RB18 en waarom het in het verloop van het seizoen steeds beter ging.

Verstappen werd in 2022 uiteindelijk tweevoudig wereldkampioen, en op dominante wijze ook. De Nederlander won vijftien van de 22 races in 2022 en kon na de Grand Prix in Japan al gekroond worden tot wereldkampioen. Zo makkelijk ging het begin 2022 echter niet. Tijdens twee van de eerste drie races viel Verstappen uit, waardoor de achterstand op Charles Leclerc al opgelopen was tot 46 punten. Verstappen geloofde zelf na de Grand Prix van Australië niet in de titel.

Start

Dat Verstappen ondanks deze matige start zo'n dominant seizoen zou kennen kon zelfs de Nederlander niet aan zien komen. Dit vertelt hij in de documentaire Picture Perfect van Viaplay. "Zeker na het begin dat we hadden, had ik dat natuurlijk nooit verwacht. Het hele team is natuurlijk enorm blij. Ik weet dat zulke jaren niet zo snel meer voorbij gaan komen. Voordat ik dit seizoen inging, had ik in totaal twintig overwinningen en nu heb ik er in één seizoen vijftien. Dat is ongelooflijk."

Gewicht

Verstappen denkt dat de moeizame start, naast de uitvalbeurten, ook te maken had met het overgewicht waar de RB18 mee te maken kreeg. "Tijdens de wintertests was de auto nog een beetje zwaar, dus voelde het niet helemaal aan zoals ik het wilde. Ik kon er niet alles uit halen wat ik zou willen. Ik wist dat het wel zou komen als het gewicht eruit zou komen. Je zag wel dat we zelfs met het overgewicht competitief waren. Dat was wel positief."