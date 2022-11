Sam Hall & Lars Leeftink

Maandag 28 november 2022 18:01 - Laatste update: 18:02

Guenther Steiner heeft onthuld hoe hij de site van een partner van Haas vier uur lang liet 'crashen' door middel van een PR-stunt met Haas. De teambaas is een bekend en populair gezicht in de Formule 1, iets wat ook na deze stunt wel weer bleek.

De Italiaan heeft zijn roem drastisch zien stijgen sinds de start van de Netflix docu-serie 'Drive to Survive', met zijn openhartige opmerkingen die reacties van fans opriepen. Haas wilde graag profiteren van zijn populariteit en bedrukte T-shirts met zinnen die waren geïnspireerd op woorden van Steiner. Om publiciteit op te bouwen, droeg Haas Alfa Romeo-teambaas Fred Vasseur en Pirelli-motorsportdirecteur Mario Isola de kleding al na een persconferentie in de Verenigde Staten.

Merchandise

Nu blijkt dat Haas de populariteit van Steiner onderschat heeft. Steiner, 57 jaar, onthulde in de podcast Beyond the Grid dat de shirts in eerste instantie helemaal niet zo hard gingen. "Het team vertelde me dat ze t-shirts gingen maken met een paar dingen die ik heb gezegd erop, om te kijken of we die kunnen verkopen. Ik zei dat ik het prima vond. Het was voor het team. Ik haal er persoonlijk geen winst uit en ze hebben het te koop aangeboden. In het begin drukten ze er nog geen tienduizenden van, maar binnen een dag waren ze wel uitverkocht."

Internet

Volgens Steiner ging het echter nog verder dan dat. "Ze vertelden me zelfs dat het bedrijf dat al onze merchandise en teamkleding doet, het op hun website heeft gezet en dat de website vier uur lang aan het crashen was. De eigenaar kwam naar me toe en zei dat dat hem nog nooit was overkomen." Gevraagd naar zijn status als bekendheid, voegde Steiner eraan toe: "Ik vind het niet erg, maar ik doe het werk hier niet voor. Het was niet iets wat je probeert te doen. Wat ik probeer te doen is een raceteam leiden, ons zo competitief mogelijk maken. Dit gebeurde gewoon."