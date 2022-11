Remy Ramjiawan

De organisatoren van de Grand Prix van Saoedi-Arabië zijn aan de slag gegaan met de feedback van de FIA en de Formule 1. Diverse coureurs bestempelen het circuit als gevaarlijk, aangezien er met hoge snelheid dicht langs de muren wordt gereden. Het was voor de organisatie de reden om een aantal uitloopstroken aan te brengen en de muur een paar meter op te schuiven.

De Saudische Motorsport Company heeft na overleg met de Formule 1, de FIA en de coureurs, samengewerkt met Tilke Enginers & Architects om het zicht door de bochten op het zelfbenoemde 'snelste stratencircuit ter wereld' verder te verbeteren. Voor de tweede race op het circuit dit jaar werden wijzigingen doorgevoerd, nadat er na de incidentrijke eerste race in 2021 wat bezorgdheid was ontstaan over de veiligheid van de baan.

Aanpassingen

De organisatie legt zogeheten 'rumble lines' neer in de bochten: 3, 14, 19, 20 en 21. Het gaat dan om een soort kleefstof die op het oppervlakte de auto doet laten trillen, als er overheen wordt gereden. Daarnaast worden er ook afgeknotte kerbstones geplaatst in de bochten 4, 8, 10, 11, 17 en 23. De nieuwe kerbstones vervangen de huidige stalen randen. Ook wordt het hekwerk in bocht 14 zo'n 7,5 meter verplaatst en in bocht 20 vijf meter, om het zicht te verbeteren. Als laatste is de chicane van bocht 22 en 23 iets aangepast, waardoor de snelheid met vijftig kilometer per uur omlaag gaat en de bocht in een zekere zin iets meer wordt afgeknepen.

Luisteren en leren

Martin Whitaker, de verantwoordelijke van de Saudische Motorsport Company, over de aanpassingen: "De evolutie van het Jeddah Corniche Circuit gaat gestaag door en we zijn verheugd dat we deze verdere aanpassingen aan ons prachtige circuit kunnen doorvoeren als resultaat van positief overleg met de FIA, Formule 1 en de coureurs." Hij vervolgt: "Het is voor elk circuit essentieel om te luisteren naar en te leren van degenen die erop racen en hun feedback te gebruiken om steeds te groeien en te verbeteren. We zijn ervan overtuigd dat deze veranderingen zullen leiden tot nog snellere, spannendere en - cruciaal - veiligere races en we kunnen niet wachten om 's werelds beste coureurs het hier in 2023 weer onder de lichten te zien uitvechten."