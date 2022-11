Remy Ramjiawan

Tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen heeft een vernietigend oordeel geveld over de stratencircuits in de Formule 1. Het aantal races dat binnen de stadsgrenzen plaatsvindt, is in de afgelopen jaren alleen maar toegenomen.

Formule 1-auto's op een stratencircuit is vaak een vak apart en een hele andere uitdaging dan het rijden op een permanent circuit. Nu zit een foutje altijd in een klein hoekje, maar de gevolgen op een stratencircuit zijn een stuk groter. Lange tijd was het circuit in Monte Carlo de enige baan die als stratencircuit werd bestempeld, maar volgend jaar wordt er ook in de straten van Saoedi-Arabië, Azerbeidzjan, Singapore en Las Vegas geracet. Daarnaast zijn er ook semi-stratencircuits zoals de wedstrijd in Miami, maar ook het Albert Park-circuit in Australië of het Circuit Gilles Villeneuve in Canada vallen onder deze noemer.

'Niet leuk meer'

Als het aan wereldkampioen Verstappen ligt, dan gaat de sport zich richten op permanente banen, in plaats van zich aan een stad te wagen. Bij Formule1.nl legt hij zijn kijk erop uit: "Formule 1-auto's zijn daar echt niet voor gemaakt. Ik vind stratencircuits totaal niet leuk meer. Met de oude auto’s was het nog wel te doen, maar nu." De Limburger wijst naar de grootte van de huidige generatie auto's en ziet dat er qua racen weinig opties zijn.

Niet alleen de afmeting van de bolides speelt een grote rol in zijn belevenis, ook het gewicht en de stijfheid van de auto's zouden het racen op een stratencircuit niet bevorderen. Volgens de Nederlander is een kerbstone pakken eigenlijk al uit den boze. Al met al is Verstappen duidelijk: "De auto's zijn hier gewoon niet voor gebouwd. Straatcircuits zijn leuk voor foto's, maar niet om te racen."