Remy Ramjiawan

Maandag 28 november 2022 12:04 - Laatste update: 12:04

De 32-jarige Sergio Pérez hoopt volgend seizoen wel het hele jaar voor de titel te kunnen vechten. Dit seizoen kwam de Mexicaan aan het begin van het jaar goed mee, maar halverwege het jaar kwamen er steeds mindere resultaten, dat wil de viervoudig racewinnaar volgend seizoen voorkomen.

Pérez heeft na de Grand Prix van Monaco zijn contractverlenging bij het Oostenrijkse team getekend. Daardoor zit Checo in ieder geval tot het eind van 2024 bij Red Bull en gezien de sterke vorm, sluit hij niet uit dat hij een gooi gaat doen naar de wereldtitel. Bij GP Racing Magazine blikt Pérez terug op het afgelopen jaar en wijst hij naar de verbeterpunten voor volgend seizoen.

Artikel gaat verder onder video

'Kwam allemaal heel natuurlijk'

Volgend jaar gaat Pérez zijn derde jaar racen voor Red Bull en hij zet nog altijd in op een wereldtitel. Om dat doel te bereiken moet hij afrekenen met teamgenoot Max Verstappen en het 2022-seizoen heeft al bewezen dat dit geen gemakkelijke klus is. "Zeker in het begin van het jaar voelde ik me erg comfortabel in de auto. Daarnaast was ik even snel als iedereen om mij heen, over een heel weekend", zo wijst de Mexicaan naar de openingsfase van het jaar. Red Bull ging echter met de auto aan de slag en die ontwikkelingsrichting kwam Verstappen ten goede. "Daarvoor kwam het allemaal heel natuurlijk, dus ik had wel het gevoel dat ik echt in de strijd zat", gaat Pérez verder.

OOK INTERESSANT: Palmer zag Hamilton wraak nemen op Pérez in Abu Dhabi

Sergio Pérez

OOK INTERESSANT: Pérez onthult gemiste kans om Red Bull-junior te worden: "Werd niet gekozen"

Pérez VS Verstappen

Om voor de titel te gaan, moet Checo afrekenen met alle titelkandidaten, waaronder zijn teamgenoot. "Dat wordt zeker niet makkelijk, om hem te verslaan. Natuurlijk blijf ik het proberen en ik moet ook mezelf verbeteren en ik geloof dat ik dat kan", zo sluit hij strijdbaar af. In 2022 kwam Pérez uiteindelijk 149 punten tekort op zijn teamgenoot. De snelheid zit er wel in, zeker op een stratencircuit, maar de consistentie lijkt te ontbreken.