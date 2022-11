Jan Bolscher

Zondag 27 november 2022 19:59

Jolyon Palmer is van mening dat Lewis Hamilton in Abu Dhabi een rekening vereffende ten opzichte van Sergio Pérez. De Mexicaan verloor een aantal belangrijke seconden achter de zevenvoudig wereldkampioen.

Pérez speelde afgelopen jaar een belangrijke rol in de seizoensfinale op het Yas Marina Circuit. De Red Bull Racing-coureur stelde zijn pitstop uit om zo Hamilton op te kunnen vangen, in de hoop dat teammaat Max Verstappen weer aan kon sluiten. Hij zette zijn tanden in het stuur en hield de Brit ronden lang - met het nodige ellebogen werk- achter zich, waardoor de Nederlander het gat weer wist te dichten tot ongeveer een seconde. Uiteindelijk werd het kampioenschap in de allerlaatste ronde in het voordeel van Verstappen beslist.

Strijd om de tweede plaats

Dit jaar was het Pérez zelf die in Abu Dhabi nog om de knikkers vocht, zij het om de tweede plaats. De routinier moest voor Charles Leclerc eindigen, maar kwam uiteindelijk één ronde te kort om een aanval op de Monegask in te kunnen zetten. Hij verloor kostbare tijd door wat achterblijvers, maar werd daarnaast even opgehouden door Hamilton. De Mercedes-coureur reed op oudere banden, maar was niet voornemens om zijn Mexicaanse collega zomaar langszij te laten komen.

Wraak

"Dit was op meerdere manieren wraak van Hamilton", vertelt Palmer in zijn analyse voor de Formula 1. "Hij kostte de Red Bull-coureur een cruciale anderhalve seconde, waardoor hij een pijnlijke fractie te kort kwam om later een aanval op de tweede plaats in te kunnen zetten. Pérez was logischerwijs teleurgesteld, maar de credits zouden naar Ferrari moeten gaan voor de manier waarop zij het seizoen hebben afgesloten", aldus de voormalig Formule 1-coureur.