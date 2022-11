De zeven grootste regelwijzigingen die vanaf 2023 gaan gelden

Remy Ramjiawan

Zaterdag 26 november 2022

Het seizoen zit er nog maar net op en langzaam maar zeker verschuift de aandacht naar het nieuwe jaar. In 2022 hebben we kennisgemaakt met de nieuwe generatie Formule 1-auto's en voor volgend jaar heeft de FIA het technisch reglement op een aantal vlakken aangescherpt.

Nadat in 2022 het nieuwe reglement is gaan gelden, komt de FIA in 2023 met een flink aantal aanscherpingen, vooral om de teams het een stuk makkelijker te gaan maken. Zo kwam de internationale autosportfederatie met regels omtrent het porpoising, breidt het orgaan het aantal sprintraces uit naar zes en is het aan de slag gegaan met de gridstraffen en het bepalen van de startposities.

Aerodynamische aanpassingen tegen porpoising

Het fenomeen dat de meeste teams aan het begin van het jaar overviel was het porpoising. Hoewel de teams er vanaf de zomerstop niet meer over klagen, wil de FIA voorgoed afrekenen met het gehobbel. Er werd vooral gewezen naar de veiligheid voor de coureurs, hoewel dat argument door verschillende teams in twijfel werd getrokken. Inmiddels hebben alle partijen een compromis bereikt en zijn de wijzigingen goedgekeurd door de World Motor Sports Council.

Verhoging vloerranden

In eerste instantie wilde de FIA de randen van de vloer verhogen met 25 millimeter, maar na luide protesten van de teams is dit teruggebracht naar een verhoging van 15 millimeter. De renstallen hadden al genoeg probleem met het porpoising en wilden niet dat de FIA iets te zeggen zou krijgen over de rijhoogte en daarom is er gekozen voor een compromis.

Minimumgewicht

Het minimumgewicht wijzigt ook ten opzichte van het 2022-seizoen. In het afgelopen jaar hadden veel teams, waaronder Red Bull Racing, moeite om de wagen op het juiste gewicht te krijgen. In 2022 gold er een minimumgewicht van 798 kilogram, maar vanaf 2023 gaat daar nog eens twee kilogram vanaf en zal een Formule 1-auto minimaal 796 kilogram moeten wegen.

Zhou Guanyu

Rolbeugel

Na het afschuwelijke ongeluk van Zhou Guanyu op Silverstone, gingen de technische mensen van de FIA aan de slag om de rolbeugel te versterken. Het onderdeel brak tijdens de schuiver van de Chinees af. In 2023 moet het component een impact van 15G kunnen weerstaan, bovendien moet de rolbeugel vanaf volgend seizoen ook bestand zijn tegen zowel voorwaartse als achterwaartse krachten. In het kader van de zichtbaarheid worden daarnaast ook de spiegels aangepast. De oppervlakte wordt groter, zodat de dode hoek een stuk kleiner zal worden.

Brandstoftemperatuur

In het 2022-seizoen waren er meerdere keren problemen met de temperatuur van de brandstof. De FIA heeft het tafereel aanschouwd en bepaald dat ook deze regel moet worden aangescherpt. In 2022 mocht de brandstof niet kouder zijn dan 20 graden Celsius. Vanaf volgend jaar mag de temperatuur van de brandstof niet meer dan 10 graden onder de omgevingstemperatuur liggen. Bij koud weer zal er een minimumtemperatuur van 10 graden Celsius gelden. Een uur voor de trainingen en drie uur voor de race wordt de omgevingstemperatuur geregistreerd.

Bandentest in kwalificatie

Tijdens twee kwalificaties volgend jaar zal er een experiment worden uitgevoerd. Als onderdeel van de test zullen de coureurs tijdens elk deel van de betreffende kwalificatiesessie, specifieke bandentypes moeten gebruiken. De bedoeling is dat hiermee de totale gebruikte bandensets wordt teruggebracht van dertien tot elf. Tijdens de twee kwalificatiesessies waarin de experimenten worden uitgevoerd, krijgen de rijders vier setjes soft in plaats van acht, terwijl het aantal mediums en harde banden wordt verhoogd naar vier in plaats van drie. Tijdens elke sessie van de kwalificatie zullen de coureurs een ander type band moeten gaan gebruiken. In Q1 is dat de harde band, in Q2 de mediumbanden en in Q3 het rode rubber.

Startposities bij gridstraffen

Een ander heikel punt was het bepalen van de startgrid, in het geval dat meerdere coureurs gridstraffen hadden opgelopen. Volgens de FIA moet het gepuzzel na de kwalificatie voorbij zijn en dus komt het orgaan met nieuwe regels. Coureurs die tegen vijftien plekken straf of meer aankijken, zullen sowieso achteraan starten. Coureurs die vijftien of minder plekken straf hebben, zullen op basis van hun resultaat tijdens de kwalificatie worden geplaatst en mochten twee coureurs hetzelfde aantal posities gridstraffen hebben, dan wordt de snelste, op basis van hun kwalificatietijd, één plek naar voren geschoven.