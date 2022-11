Jan Bolscher

Mika Häkkinen verwacht dat Lewis Hamilton en het team van Mercedes in 2023 sterker terug zullen komen. De tweevoudig wereldkampioen zag hoe de Brit voor het eerst in zijn carrière een seizoen verreed zonder race te winnen.

Mercedes heeft een zwaar jaar achter de rug in de Formule 1. De Duitse grootmacht zorgde in Bahrein voor opgetrokken wenkbrauwen toen het unieke concept voor de W13 werd gepresenteerd, maar een aantal onverwachte factoren - waaronder het porpoising - zorgde ervoor dat de Zilverpijlen voor het eerst in jaren werden veroordeeld tot het middenveld. Naarmate het seizoen vorderde werd het gat naar de top langzaam steeds verder gedicht, maar op een succesvol weekend in Brazilië na is het voor Mercedes een seizoen geworden om snel te vergeten.

Slecht seizoen Hamilton

Ook Hamilton zal geen warme herinneringen koesteren aan 2022. De zevenvoudig wereldkampioen wist voor het eerst sinds zijn debuut in 2007 het hele seizoen niet één overwinning te boeken. Hij eindigde in het kampioenschap op de zesde plaats, twee plaatsen achter teammaat George Russell. Het was voor de 37-jarige coureur nog maar de derde keer in zijn carrière dat hij achter zijn teammaat eindigde in de Formule 1.

Geen herhaling van 2022

"Het is een heel zwaar jaar geweest voor Mercedes", schrijft Häkkinen in zijn column voor Unibet. "De race van zondag was een grote teleurstelling. George kreeg een straf en Lewis had een zeldzaam betrouwbaarheidsprobleem. Het is ongelofelijk om te denken dat dit het eerste seizoen is dat Lewis geen race heeft gewonnen sinds hij in 2007 begon in de Formule 1. Ik denk dat dit hem nog vastberadener maakt voor volgend jaar. Een ding is zeker: Hij en Mercedes willen geen herhaling van 2022", aldus de tweevoudig wereldkampioen.