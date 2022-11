Remy Ramjiawan

Donderdag 24 november 2022 16:10 - Laatste update: 18:33

De FIA heeft na het debacle tijdens de race op Spa-Francorchamps in 2021 nagedacht over het reduceren van de spray tijdens een regenrace en overweegt spatborden in te voeren. Door de omstandigheden tijdens de Grand Prix van België in 2021, was het niet mogelijk om een volwaardige race te houden. Dat wil de autobond met de spatborden gaan voorkomen.

De regenbanden van Pirelli voeren zo'n 85 liter water per seconden af bij een snelheid van 300 kilometer per uur. Het zorgt ervoor dat de rijders de grip behouden, maar het water wordt omhoog gegooid, waardoor het zicht voor een achterligger flink wordt verminderd. Het kan voor gevaarlijke situaties zorgen en de FIA laat in dat soort situaties vaak het veld achter de safety car rijden, om het overtollige water op die manier af te voeren. Pas als de baan veilig wordt geacht, wordt er gezwaaid met de groene vlag. Om eerder te kunnen gaan racen, overweegt de FIA dus zogeheten wielkasten, zo vertelt Nikolas Tombazis (hoofd technische afdeling FIA) bij The Race.

Artikel gaat verder onder video

Wielkasten

Volgens Tombazis zouden de spatborden ervoor moeten zorgen dat de spray met vijftig procent wordt verminderd. Aangezien het om een onderdeel gaat wat niet standaard op de auto zal zitten, kan het alleen tijdens een rode vlag of voor een sessie worden gemonteerd. Het is dus niet zoals bijvoorbeeld een voorvleugel, die tijdens de race te vervangen is. Toch zal het volgens de technische man van de FIA niet het gehele probleem oplossen. Want de spray wordt ook veroorzaakt door de diffuser en dat onderdeel wordt ontworpen door de teams zelf.

Litteken

Het idee is om herhaling van Spa-Francorchamps 2021 te voorkomen. "We denken alleen dat het iets zal zijn dat hopelijk een paar keer per jaar gebruikt wordt, misschien slechts drie keer. We willen niet dat het elke keer gebruikt wordt als er een druppeltje regen valt. Maar we zijn gewoon erg bezorgd dat we uiteindelijk [niet kunnen racen]. Spa 2021 heeft toch littekens achtergelaten in de sport, omdat het zeer ongelukkige omstandigheden waren", gaat de FIA-man verder.

Spa-Francorchamps, 2021

Tweede seizoenshelft 2023

De spatborden worden geïntroduceerd om de spray te verminderen, maar wanneer we de wielkasten precies gaan zien op de baan, dat is nog onduidelijk. "We gaan kijken of het ons gaat lukken om misschien een pakket klaar te hebben voor de tweede helft van het seizoen volgend jaar, waar je meer potentiële natte races hebt. We hebben nog geen limiet gesteld aan die [timing]. Maar 2024 zou ik zeggen dat ik er vrij zeker van ben dat het er zal zijn", legt Tombazis uit.