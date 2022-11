Lars Leeftink

Donderdag 24 november 2022 15:38 - Laatste update: 15:47

Mercedes heeft dankzij de budgetcap van 2022 nog geen gebruik kunnen maken van een speciale en meer gebalanceerde vleugel. Deze zal in 2023 wel gebruikt worden, wanneer het team een poging gaat wagen om weer om het kampioenschap mee te strijden.

Mercedes had in 2022 goede hoop op een driestrijd met Red Bull en Ferrari, maar niks bleek minder waar. Net zoals McLaren, Aston Martin en Williams deed Mercedes een stap terug. Dit was voornamelijk wegens porpoising. Het team was gedurende de eerste seizoenshelft zoekende en kreeg onder meer door nieuwe reglementen omtrent porpoising de situatie wat meer onder controle. De tweede seizoenshelft verliep vervolgens, mede dankzij updates, ook een stuk beter. Het team pakte aardig wat podiumplekken en kreeg zelfs de kans om wat races te winnen. George Russell was in Brazilië uiteindelijk de gelukkige, waardoor Mercedes in 2022 in ieder geval nog een race heeft gewonnen. Er is hoop voor 2023.

Vleugel

Tegenover Formu1a.uno zegt een ingenieur van Mercedes dat het team dankzij de budgetcap nog een belangrijke update mist die er in 2023 wel zal zijn. Er is namelijk een vleugel met veel downforce en een vleugel met wat minder downforce, maar de vleugel die daar tussenin zit moet nog komen. "We missen een tussenliggende vleugelspecificatie tussen de high downforce- en medium downforce-vleugelspecificatie die we in VT2 eerder gebruikten. Tijdens het seizoen gaven we er de voorkeur aan om de vleugel met hoge downforce te gebruiken op circuits die een lager niveau vereisen, maar als het aankomt op de efficiëntie zou het beter zijn geweest om een ​​specifieke vleugel te hebben." Er was een paar weken geleden nog wat gedoe over een geüpdatet voorvleugel van Mercedes, die aangepast moest worden omdat deze niet voldeed aan de reglementen van de FIA. De voorvleugel die Mercedes in 2022 heeft gebruikt is, net zoals de achtervleugel van Aston Martin, door de FIA verbannen vanaf 2023.

2023

In 2023 zal Mercedes hopen dat ze de lijn van de tweede seizoenshelft in 2022 door kunnen zetten. In 2023 komen er nog wat meer nieuwe reglementen bij om porpoising te voorkomen, iets wat vooral in het voordeel van Mercedes en Ferrari gaat zijn. Red Bull had er in 2022 namelijk amper tot geen last van. Daarnaast heeft het team 80% tijd in de windtunnel, terwijl Ferrari 75% heeft en Red Bull dankzij de straf van het overschrijden van de budgetcap in 2021 op maar 63% zit. Dit, gecombineerd met de vorm van Mercedes tijdens de laatste paar races, kunnen ervoor zorgen dat de Silver Arrows in 2023 weer volop mee gaan doen om de titel.