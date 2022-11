Brian Van Hinthum

Donderdag 24 november 2022 09:29

Het team van Red Bull Racing staat na een dominant seizoen in de koningsklasse voor de volgende uitdaging in de Formule 1: opnieuw wereldkampioen worden met aanzienlijk minder tijd in de windtunnel dan de concurrentie. Toto Wolff denkt dat de windtunnelreductie nog wel eens lelijk in de Oostenrijkse vingers kan snijden en ziet het als een mooie kans om het gat naar Red Bull te dichten.

Red Bull werd in 2022 dan natuurlijk weliswaar met ruime marge kampioen, een helemaal vlekkeloos seizoen werd het niet. Dat had met name te maken met de budgetcap-soap die in het tweede deel van het seizoen de kop op stak. De Milton Keynes-formatie werd schuldig bevonden en kreeg van de FIA in onderling overleg een reductie van de windtunneltijd voor volgend seizoen in combinatie met een geldboete als straf. Deze reductie komt ook nog eens bovenop de vermindering die het team krijgt wegens de eerste plek in het constructeurskampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

Effect Red Bull

Het betekent dat men in Milton Keynes slechts 63 procent van de beschikbare runs kan maken en volgens Wolff gaat men dat zeker merken. "Ik denk dat het moeilijker is omdat je niet meer kunt investeren zodat je sneller tot de oplossing komt. Met hoe het aerodynamische reglement nu opgesteld is, en de straf die zij gekregen hebben, is het 25 procent minder tijd in de windtunnel en dat kan effect hebben. Met de insteek van het reglement, de ATR-restricties, is het de bedoeling dat de teams verder naar achteren een grotere stap kunnen zetten ten opzichte van de koplopers", legt hij uit tegenover Motorsport.com.

Kampioenschap stuk dichter bij elkaar

De Oostenrijker vervolgt: "Dat is ook de reden waarom het kampioenschap in de toekomst een stuk dichter bij elkaar zal zitten. Als je laatste staat, heb je 40 procent meer tijd. Er is duidelijk een voordeel dat je moet benutten. Is het een gegeven dat het ons lukt daar een slaatje uit te slaan? Wie weet. Zij [Red Bull] hebben simpelweg een briljant team. Het zal ze extra motiveren dat ze ten opzichte van Ferrari nog eens 7 procent minder hebben. Maar het zijn marginale verschillen en wij hebben in het laatste kwart van dit seizoen iets dichter op Ferrari gestaan", besluit de Oostenrijker.