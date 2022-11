Sam Hall & Brian van Hinthum

Max Verstappen wist tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi weer eens op dominante wijze een overwinning te pakken en daarmee pakte hij alweer zijn vijftiende van het seizoen. De Nederlander geeft na afloop toe dat hij op bepaalde punten nog makkelijker wat harder had gekund, al kwamen er dan wel twijfels over de banden.

Verstappen heeft zondag met een overwinning op het Yas Marina Circuit zijn beste seizoen in de Formule 1 weten af te sluiten met overwinning nummer vijftien van dit seizoen. De Nederlander was eigenlijk het hele weekend weer oppermachtig op het circuit waar hij zich in 2021 voor het eerst tot wereldkampioen wist te kronen. Het was de kers op de taart een op rolletjes verlopen seizoen. Een opluchting, nadat sommige fans na twee uitvalbeurten in de eerste drie races de Nederlander al hadden afgeschreven. De RB18 begon echter te draaien en er is daarna nooit meer teruggekeken.

Verstappen wilde harder

Ook in Abu Dhabi ging het eigenlijk weer feilloos voor de wereldkampioen. Het werd met name een avondje banden managen voor de 25-jairge coureur. In tegenstelling tot zijn concurrenten koos Verstappen voor een twee-stopper in plaats van een één-stopper, waardoor hij niet eens het tempo kon rijden dat hij voor ogen had. "Op een bepaald punt wilde ik nog wat harder gaan, maar we waren er niet zeker van of de banden het dan de hele stint gingen volhouden."

Waarom koos hij andere strategie?

De wereldkampioen onthult waarom hij - in tegenstelling tot bijvoorbeeld teamgenoot Sergio Pérez - koos voor een één-stopper. "Ik wist dat het een twee-stopper moest gaan zijn. Ik was een beetje benadeeld, want ik had geen twee paar met harde banden. Mijn doel was dus om te proberen ervoor te zorgen dat ik zeker weten een één-stopper kon laten werken. Het vergde dus wel wat management om ervoor te zorgen dat ik het einde zou halen."