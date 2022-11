Remy Ramjiawan

Woensdag 23 november 2022

De FIA heeft aangekondigd dat voormalig Mercedes-medewerker Shaila-Ann Rao volgend jaar niet meer in dienst is bij de autobond. De taak van Rao was tijdelijk, als interim secretaris-generaal van de FIA en daar is na het Formule 1-seizoen van dit jaar, een eind aan gekomen.

De positie van de van Mercedes overgekomen medewerker stond al een tijdje ter discussie. Zo werd er door Red Bull Racing gehint op het lekken van informatie over de budgetcap van 2021 en wees het team hiervoor, zonder bewijs overigens, in de richting van Rao. Stefano Domenicali wilde de schijn van partijdigheid gelijk de wereld uit helpen, door de stellen dat er veel voormalig teamleden in dienst zijn bij de autobond.

Tijdelijke aard

Roa werd in juni aangewezen als de vervanger van Peter Bayer. Laatstgenoemde was vijf jaar in dienst van de FIA en was de uitvoerend directeur van de Formule 1. Na de gebeurtenissen in Abu Dhabi vorig jaar, moest er volgens de FIA een grote schoonmaak komen, waardoor Michael Masi ook het veld moest ruimen. Vermoedelijk heeft de autobond een waardige vervanger gevonden voor Roa, die altijd al was aangesteld om de functie tijdelijk te bekleden.

Professioneel en integer

FIA-president Mohammed Ben Sulayem: "Namens iedereen bij de FIA wil ik Shaila-Ann bedanken voor haar onschatbare bijdrage in haar rol als interim secretaris-generaal voor de autosport tijdens een belangrijke overgangsfase voor de organisatie." De voormalig medewerker van Mercedes heeft zich voornamelijk beziggehouden met de Formule 1. "In het bijzonder heeft Shaila-Ann mij grote steun geboden met betrekking tot de Formule 1, waarbij ze altijd professioneel en integer heeft gehandeld", gaat hij verder.

Mohammed Ben Sulayem

Rao werd speculatief in verband gebracht met de ruzie over het budgetplafond, omdat Wolff voorafgaand aan de Grand Prix van Singapore had beweerd dat hij begreep dat Red Bull in overtreding was, ook al was het proces privé. Red Bull-teambaas Christian Horner vroeg zich af hoe Wolff de resultaten van het financiële rapport van zijn team bij de FIA kende voordat dit openbaar werd gemaakt. Er is geen bewijs boven tafel gekomen dat Rao hierin zou hebben gelekt. Rao was ook de persoon die aan Horner bevestigde, een uur nadat Max Verstappen in Japan de tweede Formule 1-titel uit zijn carrière had gewonnen, dat Red Bull in overtreding was.