Vettel krijgt tip uit onverwachtse hoek: ''Sluit niet uit dat hij een managementfunctie gaat vervullen''

Jorn Schonewille

Dinsdag 22 november 2022 20:45

Sebastian Vettel kende afgelopen weekend zijn (tijdelijke) afscheid met de Formule 1. De Duitser zet een punt achter zijn loopbaan, maar menigeen twijfelt of hij daar niet op terug zal komen. Vanuit de kant van Red Bull krijgt Vettel de tip om teambaas te worden in de toekomst.

Vettel werd maar liefst vier keer wereldkampioen samen met Red Bull. Tijdens de laatste jaren van zijn loopbaan was Vettel een stuk minder succesvol en ook zijn laatste race liep niet zoals Aston Martin en Vettel hadden gehoopt. Door het kiezen van de verkeerde strategie pakte Vettel slechts één punt tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. Daar had zeker meer ingezeten, zo weet ook Vettel. De Duitser klaagde tijdens en na de race over de strategie. Helmut Marko ziet mede daardoor een nieuwe rol voor Vettel.

Teambaas Vettel?

Helmut Marko kent Vettel maar al te goed. De Oostenrijker weet als geen ander het karakter van Vettel en ziet ook waar zijn kwaliteiten liggen. Vettel staat bekend als coureur die technisch en tactisch kan meedenken met zijn team. Marko sluit dan ook niet uit dat hij met die kwaliteiten wat gaat doen in de toekomst: ''Het is niet ondenkbaar dat hij terugkomt binnen de sport in een managementfunctie. We kunnen allemaal zien wat zijn persoonlijkheid is en wat voor gat hij achterlaat.''

Bomen planten

Maar ook een terugkeer als coureur valt niet uit te sluiten. Lewis Hamilton en Fernando Alonso, laatstgenoemde keerde ook terug van pensioen als coureur, geloven ook dat Vettel binnen afzienbare tijd terug zal keren in de auto. ''Laat hem nu een paar bomen planten, dan zien we wel wat er gaat gebeuren'', besluit Marko wanneer hij spreekt over een eventuele terugkeer van Vettel als coureur.