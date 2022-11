Gasly over 'indrukwekkende' Alpine-auto: ''Fantastisch gevoel''

Jorn Schonewille

Woensdag 23 november 2022 07:01 - Laatste update: 09:10

Pierre Gasly was gisteren voor het eerst actief als coureur van Alpine. De Fransman maakt de overstap van AlphaTauri naar Alpine en de eerste tekenen zijn erg positief. De Fransman is onder de indruk van de auto.

Gasly kende een ongelukkig laatste jaar bij AlphaTauri. De Fransman pakte, in tegenstelling tot andere jaren, maar weinig punten en had de nodige problemen met zijn auto. Alpine, dat er niet in slaagde om Oscar Piastri aan zich te binden, kwam voor Gasly als een geschenk uit de hemel. Het Franse team kan met twee Franse coureurs volgend seizoen een mooie concurrentiestrijd laten ontstaan en proberen aan te haken bij de topteams. Dat laatste zal Gasly als muziek in de oren klinken.

Indrukwekkende auto

Gasly was na afloop van de post-season testdag in Abu Dhabi laaiend enthousiast over zijn auto. Het rijden in de auto van Alpine bezorgde hem een 'fantastisch gevoel'. Gasly is erg onder de indruk van de auto van Alpine, die bekendstaat om haar snelheid op het rechte stuk. De voormalig teamgenoot van Verstappen was op één coureur na de man met de meeste rondes. Alleen Nyck de Vries, zijn opvolger bij AlphaTauri, voltooide meer rondes op het warme circuit van Abu Dhabi.

Belang van testdagen

Gasly en Alan Permane, de sportief directeur van Alpine, laten na afloop allebei weten erg tevreden te zijn met de testdag. Beide heren zijn van mening dat testdagen cruciaal zijn voor het volgende seizoen. Dit vanwege het feit dat er voorafgaand aan het nieuwe seizoen maar weinig testdagen zijn. Deze testdag, zo kort achter een Grand Prix, is voor de teams en coureurs goud waard.