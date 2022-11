Jeen Grievink

Max Verstappen kende een uiterst comfortabele Grand Prix van Abu Dhabi, maar dat gold niet voor teamgenoot Sergio Pérez. De Mexicaan greep nét naast de tweede plaats in het coureurskampioenschap. Verstappen zag op de schermen langs de baan dat zijn collega tijd verloor in zijn jacht op Charles Leclerc.

Terwijl Verstappen vanaf pole position een voortvarende race reed op het Yas Marina Circuit in Dubai, raakte Pérez verwikkeld in een zwaar gevecht om de tweede positie, zowel op de baan als in het algemeen klassement. De man uit Guadalajara maakte een dubbele pitstop, terwijl Ferrari er voor koos om Leclerc maar één keer naar binnen te halen. Hierdoor moest Pérez in de achtervolging om het gat dicht te rijden. Hij leek per ronde voldoende in te lopen om de Monegask te kunnen passeren in de slotfase, maar het gedoe met de achterblijvers kostte hem uiteindelijk toch te veel tijd. Verstappen zag het gebeuren via de televisieschermen naast de baan.

Verstappen dacht dat Pérez een aanval kon gaan doen

Pérez moest eerst aan Hamilton voorbij en kwam vervolgens vast te zitten tussen de Williams van Alexander Albon en de AlphaTauri van Pierre Gasly. Omdat de twee achterblijvers ook met elkaar in gevecht waren, hadden ze hun prioriteit niet liggen bij het voorrang verlenen aan de Mexicaan. Het kostte Pérez behoorlijk wat tijd en dit brak hem uiteindelijk op in de laatste paar ronden van de wedstrijd. "Het leek erop dat Checo hem voldoende wist bij te halen om een aanval te kunnen gaan doen, maar toen verloor hij behoorlijk wat tijd met dat gedoe tussen, waren het Pierre en Alex?", zo zegt Verstappen op de persconferentie tegenover onder meer GPFans.

Verstappen zag Pérez tijd verliezen op de schermen

"Ja, daar verloor hij behoorlijk wat tijd mee, ik zat naar het scherm te kijken", zo vervolgt Verstappen. Pérez knikte bevestigend. "Nou, ik heb zeker wat verloren, waarschijnlijk een seconde. Misschien wel meer", aldus de Mexicaan, die uiteindelijk als derde over de streep kwam en daardoor naast de tweede plaats in het kampioenschap greep.