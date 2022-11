Wil nieuwe Red Bull-leiding wel door met Formule 1 na overlijden Mateschitz (78)?

Jeen Grievink

Dietrich Mateschitz overleed afgelopen oktober op 78-jarige leeftijd en was de oprichter van Red Bull Racing, dat in 2005 op de grid kwam na een overname van Jaguar. Nu Mateschitz niet meer aan de touwtjes trekt, is de vraag hoe de toekomst van Red Bull in de racerij eruitziet. Dr. Helmut Marko maakt zich geen zorgen.

Mateschitz was een Oostenrijkse ondernemer en miljardair. Hij werd bekend als medeoprichter van het energiedrankje Red Bull, waar hij 49 procent van de aandelen in bezit had. Het merendeel van de aandelen is echter in handen van Chaleo Yoovidhya, een Thaise zakenman. Toen Mateschitz op 22 oktober van dit jaar kwam te overlijden, was de vraag wat dit zou betekenen voor Red Bull Racing. Zijn zoon Mark, over wie maar weinig bekend is, is zijn erfgenaam. Hij is dan ook de nieuwe aandeelhouder van Red Bull. Maar welke plannen heeft hij met het Formule 1-team?

Formule 1 sterkste marketinginstrument van Red Bull

De Yoovidhya-familie en Mark Matschitz trekken nu aan de touwtjes bij Red Bull en volgens Marko hebben zij allebei hun toezegging gedaan dat de Formule 1-plannen onveranderd blijven. Op de vraag van het Oostenrijkse LAOLA1 hoe zeker de verdere betrokkenheid van Red Bull bij de sport in het algemeen, de autosport en de Formule 1 is, antwoordt Marko: "Er is een algemene toezegging van beide aandeelhouders dat de Formule 1 vanuit marketingoogpunt het sterkste instrument is dat niet in twijfel wordt getrokken."

Red Bull Racing heeft positie verstevigd met Verstappen

Het succes van de laatste jaren heeft hoogstwaarschijnlijk sterk bijgedragen aan de bestaanszekerheid van Red Bull Racing. Doordat Max Verstappen tweemaal het coureurskampioenschap wist te winnen en Red Bull ook één keer de constructeurstitel wist te winnen, heeft het een goed visitekaartje afgegeven voor het merk Red Bull. Dit zal de verkoop van de energiedrankjes geen windeieren hebben gelegd, zo mogen we wel aannemen.

Nieuwe contactpersoon Marko bij Red Bull

Maar wie neemt de rol over van Mateschitz, waarmee Marko veel en goed contact had. Er zijn namelijk drie nieuwe CEO's aangesteld, waarmee het management toch behoorlijk op de schop is gegaan. "Dat moet nog duidelijk worden", zo zegt Marko over wie zijn contactpersoon wordt. "We hebben gesprekken gehad met de aandeelhouders en binnenkort spreken we ook met de heer Mintzlaff (Oliver, één van de drie nieuwe CEO's, red.)."

AlphaTauri wordt niet in de etalage gezet

Ook hoeft Red Bull vooralsnog niet te vrezen dat zusterteam AlphaTauri, voorheen ToroRosso, in de verkoop wordt gedaan. "Niet als het aan de aandeelhouders ligt", zo zegt Marko. "Zij willen voortzetten wat Mateschitz als juniorenteam heeft gecreëerd."