Lars Leeftink

Maandag 21 november 2022 16:36 - Laatste update: 16:38

Red Bull heeft 2022 gedomineerd op bijna elk vlak, maar naast de zaterdag (Ferrari dominant) is Red Bull ondanks de aanwezigheid van een sterk team en coureurs Max Verstappen en Sergio Pérez ook verslagen in de pitstraat. McLaren bleek in 2022 de snelste pitstop van het seizoen te hebben, alhoewel er wel veel te doen was over de pitstop.

Het pitstop klassement, waar ieder team punten krijgt voor de pitstops die ze maken, werd met overmacht gewonnen door Red Bull. McLaren kwam wat dat betreft niet eens in de buurt van wat het team van Verstappen en Pérez liet zien. Qua snelste pitstop staat Red Bull dan ook vijf keer in de top 10, terwijl AlphaTauri vier keer terug te vinden is in de top 10. Dit waren allemaal pitstop die boven de twee seconden waren. Toch is er een pitstop en een team geweest dat Red Bull en AlphaTauri wist te overtreffen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Williams bevestigt Sargeant officieel voor 2023 na behalen superlicentie

McLaren

McLaren noteerde een pitstop van 1.98 seconden tijdens de Formule 1 Grand Prix van Mexico, waardoor ze alle pitstops van Red Bull en AlphaTauri verslaan. Het is de snelste pitstop in 2022, maar niet in de historie van de Formule 1. Die staat nog steeds op naam van Verstappen en Red Bull: 1.82 seconden in 2019 tijdens de Grand Prix van Brazilië. McLaren noteerde overigens ook de snelste twee pitstops van afgelopen weekend in Abu Dhabi: 2.32 en 2.33 seconden. Zeker gezien de nieuwe banden en de veiligheidsregels die zijn ingevoerd, zijn het knappe tijden. Er was na de pitstop van 1.98 seconden dan ook veel twijfel, maar McLaren laat zien dat deze tijden ook met de nieuwe veiligheidsmaatregelen haalbaar zijn.