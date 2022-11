Remy Ramjiawan

Maandag 21 november 2022 15:10

Mercedes laat het 2022-seizoen voor wat het is en wil in 2023 met de W14 weer strijden om het kampioenschap. Teambaas Toto Wolff zal de W13 een speciaal plekje geven, om het team eraan te herinneren hoe moeilijk het kan zijn, maar hij wil er geen misverstand over laten ontstaan en stelt dat zijn team volgend seizoen weer terug is.

Na het intense titelgevecht van vorig jaar, wist Mercedes dit seizoen slechts één Grand Prix-overwinning te pakken. Het heeft te maken met de auto van dit jaar. Mercedes kwam met de W13 aan en het innovatieve ontwerp zag er veelbelovend uit. Toch bleek als snel dat het team zich niet kon focussen op de snelheid, aangezien het porpoising eerst moet worden weggewerkt. Halverwege het jaar zat de stijgende lijn erin, maar een auto die steevast om de zeges vecht, is het nooit geworden. Bij Sky Sports F1 kijkt Wolff terug op het seizoen en waarschuwt hij de concurrentie voor volgend jaar.

Kwakkelend jaar

Het 2022-seizoen zou er eentje zijn om snel te vergeten, maar Wolff grijpt het moment aan om het team eraan te herinneren dat er ook altijd een keerzijde aan de sport zit, na acht jaar lang succes. "Allereerst gaan we deze auto's in ontvangst nemen in Brackley en in Brixworth om ons er elke dag aan te herinneren hoe moeilijk het kan zijn. Maar overal gezien is dit seizoen erg vormend geweest voor ons karakter. Je blijft zo hard pushen, de motor kwam echt goed mee en ik ben trots op wat we daar bereikt hebben", zo wijst Wolff naar de in zijn ogen sterke punten.

George Russell, Brazilië

Het chassis liet echter wel te wensen over: "Aan de andere kant, het chassis leverde meer slechte, dan goede momenten op, maar de goede momenten waren spectaculair zoals vorige week [Brazilië]." Uiteindelijk heeft het team veel geleerd van dit jaar en dus komt de formatie volgend jaar sterker terug, zo stelt Wolff. "Het liet ons voelen hoe goed het kan zijn en nu gaan we gewoon door met het oog op volgend jaar. Het is rauw, het is slecht en het is oké om je zo te voelen, maar volgend jaar zijn we terug", zo waarschuwt Wolff.