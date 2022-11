Remy Ramjiawan

Voor Lewis Hamilton is de uitvalbeurt in Abu Dhabi symptomatisch voor het 2022-seizoen, waarin de Brit veel pech kende. Ondanks dat het jaar op papier het slechtste seizoen van de zevenvoudig kampioen is geweest, wijst hij naar 2011 als het moeilijkste jaar dat hij kende.

De W13 en Hamilton zijn geen succesvolle combinatie gebleken. De wagen van Mercedes was in de openingsfase van het jaar moeilijk te besturen, aangezien de bolide veel aan het porpoisen was. Het Duitse team was vooral bezig om de problemen op te lossen, voordat het kon gaan werken aan de snelheid. Op een dag waarin Red Bull Racing en Ferrari vooral met elkaar bezig waren, kon het team uitblinken, maar het gevaar kwam vooral vanuit George Russell. Laatstgenoemde wist dan ook in Hongarije de eerste pole position van de renstal dit jaar te pakken. In Brazilië ging de Engelsman zelfs met de overwinning aan de haal.

'2011 was het moeilijkste jaar'

De vicekampioen van vorig jaar behaalde dit jaar negen podiumplekken, maar wist voor het eerst in zijn carrière geen overwinning of pole position te pakken. Het resulteert in een zesde plek in het kampioenschap en het is de eerste keer sinds 2007 (debuutjaar) dat de Brit buiten de top vijf valt. Op de vraag of hij dit nu het slechtste jaar vindt uit zijn Formule 1-carrière, antwoordt Hamilton: "Nee, ik denk dat 2011 waarschijnlijk het moeilijkste jaar was dat ik heb gehad, gewoon qua leven." In dat jaar wist Hamilton vijfde te worden in het klassement, maar persoonlijke problemen speelde op. Zo lag hij overhoop met zijn vader, maar ook met zijn toenmalige vriendin Nicole Scherzinger.

Pluspunten

Terug naar 2022 en Hamilton geeft toe het jaar een teleurstelling was. "Dit jaar is niet het beste jaar, het staat in de top drie van de slechtste seizoenen. Ik was zelf sterker, de samenwerking met het team was beter en we bleven verenigd. Dus ik denk dat er veel pluspunten zijn geweest", aldus de Brit, die dinsdag nog in actie komt tijdens de bandentest van Pirelli. Daarna hoopt hij de W13 te parkeren en nooit meer te hoeven besturen.