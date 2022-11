Remy Ramjiawan

Maandag 21 november 2022 14:09

Nico Hülkenberg doet een boekje open over zijn transfer naar het team van Haas. De Duister zal landgenoot Mick Schumacher volgend jaar vervangen bij het team en hij onthult dat hij zelf in de zomer een telefoontje naar Guenther Steiner pleegde om te peilen of er mogelijkheden waren.

In de zomer stond Schumacher vol onder druk. De zoon van de zevenvoudig wereldkampioen wist zijn eerste punten te pakken op Silverstone, maar niet voordat hij in Djedda en in Monaco kostbare schuivers kende. Uiteindelijk twijfelde Haas of Schumacher nog wel de geschikte keuze was, daar waar Hülkenberg, gezien zijn bakken met ervaring, wellicht de meest verstandige keuze was. Hoe dan ook, Schumacher heeft zondag zijn laatste race verreden voor het team en Hülkenberg zal volgend seizoen naast Kevin Magnussen de kleuren van de Amerikaanse formatie verdedigen.

Na twee jaar als reservecoureur te hebben gefungeerd, kijkt Hülkenberg volgend jaar naar een vaste plek op de grid en bij Speedweek geeft hij tekst en uitleg over het traject dat hem naar Haas heeft gebracht. "Ik belde teambaas Guenther Steiner in de zomer. Ik voelde een innerlijk vuur dat ik terug wilde op de grid, in de Formule 1, de topklasse, de top van de autosport. Ik had een vaste plaats verloren, maar nooit de liefde voor de Formule 1. Ik miste het racen op dat niveau en dacht altijd - dit hoofdstuk is nog niet afgesloten", zo opent The Hulk.

Nico’s in his new kit ahead of tomorrow’s test with Haas.



(And @LukeSmithF1 and I are listening intently to what @HulkHulkenberg has to say about his comeback)#F1 #Haas #Hulkenberg pic.twitter.com/5T9qWLBJ29 — Chris Medland (@ChrisMedlandF1) November 21, 2022

Pauze

Het laatste seizoen dat Hülkenberg fulltime wist te rijden was in 2019 en naar eigen zeggen was hij daarna ook wel toe aan een pauze. "Maar aan het eind van 2019 was ik niet ongelukkig om even wat afstand te nemen. Ik had een pauze nodig, en het kan geen kwaad om tussendoor een stapje terug te doen en na te denken over alles. Deze sport speelt zich grotendeels af in het hoofd. Je moet gelukkig zijn en je fris voelen. Daarmee komt zelfvertrouwen. Als je dat verliest, kom je gemakkelijk in een neerwaartse spiraal terecht. De pauze heeft me goed gedaan", zegt hij.

Nico Hülkenberg

Toekijken

Dit jaar viel de Duitser in het begin van het jaar in voor Sebastian Vettel, die destijds moest herstellen van corona. "Op dat moment dacht ik nog niet aan een comeback, maar hoe langer het jaar duurde, hoe groter het verlangen werd om weer Grands Prix te rijden. Ik zag deze nieuwe Formule 1, hoe cool het is, ik zag de buzz als ServusTV-medewerker, en ik wilde er weer deel van uitmaken - als coureur", aldus The Hulk.