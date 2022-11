Remy Ramjiawan

Maandag 21 november 2022 10:33 - Laatste update: 10:33

Na enkele strategische missers eerder dit jaar, is Mattia Binotto tevreden over het tactische plan in Abu Dhabi. De teambaas is blij dat Ferrari heeft laten zien dat het op strategisch vlak prima mee kan met de concurrentie en stelt dat de tweede plek het beste is, wat er te halen viel.

Charles Leclerc eindigde als tweede achter Max Verstappen in Abu Dhabi en werd daardoor tweede in het rijderskampioenschap boven Sergio Pérez. De Red Bull-coureur lag voor op het circuit, maar een slimme strategie, inclusief een dummy pitstop van Ferrari, zorgde ervoor dat Leclerc de baanpositie innam en Pérez in de slotfase ronden tekort kwam. Het resultaat, met Carlos Sainz als vierde, bevestigde de tweede plaats in het constructeursklassement.

Schouderklopje

Vorig week kwam het bericht vanuit de Italiaanse media dat Binotto misschien wel bezig was met zijn laatste maanden als teambaas, maar het resultaat op het Yas Marina Circuit was een positief einde. "Het is geweldig voor het team, geweldig voor de strategen, geweldig om een solide weekend uitgevoerd te hebben. P2 is de balans van het hele seizoen, niet alleen [de race]. We hebben het zeker goed gedaan. De dummy pitstop op Red Bull was de juiste beslissing. Gelukkig voor het team. Als Ferrari fouten maakt, is er altijd veel kritiek, maar we weten ook dat deze jongens het heel goed kunnen doen", aldus de teambaas, die zijn personeel in bescherming neemt.

Binotto verklaart de bandenfocus van Ferrari

Pérez probeerde met een tweestopper de tactiek van Leclerc te doorbreken, maar naarmate de race vorderde bleek dat de slijtage van de banden kon worden opgerekt. Binotto prijst daarvoor het werk tijdens de vrije trainingen: "Ik denk dat het een moeilijk weekend was voor bandendegradatie en bandenmanagement, niet alleen voor ons, maar ook voor andere coureurs en voor Mercedes en Checo. Te hard pushen in de eerste ronden, het risico was om de banden te hard er doorheen te jagen, dus om het goed te managen gedurende de hele stint, moest je heel voorzichtig zijn bij de start en je had een goede balans van de auto nodig", aldus een tevreden teambaas.