Jeen Grievink

Zondag 20 november 2022 17:59 - Laatste update: 17:59

Sergio Pérez finishte tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi als derde - achter Charles Leclerc - en liep hierdoor de tweede plaats in het coureurskampioenschap mis. Op social media wijst men met de beschuldigende vinger naar Max Verstappen, die volgens hen onvoldoende heeft gedaan om zijn teamgenoot te helpen.

Leclerc begon het seizoen als rivaal van Verstappen in de strijd om de wereldtitel, maar na de zomer verschoof zijn concurrentiestrijd zich meer richting Pérez, met wie hij het gevecht aanging om de tweede positie in het klassement. Tijdens de Grand Prix van São Paulo had Pérez wat extra punten kunnen pakken, mits Verstappen gehoor had gegeven aan de teamorder. Dit deed de Nederlander echter niet, waardoor Pérez met een gelijk aantal punten als Leclerc aan de slotrace in Abu Dhabi begon. Hij moest dus vóór Leclerc finishen, maar slaagde hier niet in. Op social media is men kritisch, ook richting Verstappen, die volgens velen onvoldoende steun heeft geleverd, zowel in Brazilië als in Abu Dhabi.

Het feit dat Verstappen zijn teamgenoot niet voor wilde laten gaan in Brazilië, zit bij veel fans nog hoog. Hoewel Pérez ook met de misgelopen extra punten uit die race niet voldoende had gehad aan zijn P3 in Abu Dhabi, zijn veel mensen nog steeds van mening dat Verstappen meer had kunnen doen. Zo had hij zijn Mexicaanse collega voor kunnen laten bij de start of hem kunnen helpen door Leclerc te vertragen in de slotfase van de wedstrijd.

Verstappen reed echter eenzaam naar de overwinning en dat komt hem wederom op kritiek te staan. "Pure egoisme, er was geen teamwork (in Abu Dhabi, red.)", zo schrijft ene Wilmer Ospina. "Geweldig geholpen van Max, bedankt jongens", zo klinkt Manuel Salazar sarcastisch. Er zijn echter ook mensen die het opnemen voor de Nederlander. Zij stellen dat Pérez gewoonweg te weinig heeft geleverd en zichzelf tekort heeft gedaan.

"Wat had hij (Verstappen, red.) moeten doen? Afremmen en crashen met Leclerc?", zo countert iemand de kritiek richting Verstappen. "Accepteer gewoon dat Max beter is. Checo had het zelf beter moeten doen met Lewis en Vettel", aldus Fabian Stoffelen. Hieronder een greep uit de - kritische en verdedigende - reacties.

what was he supposed to do? slow down and crash into charles? — Knot_Lonsday (@KnotLonsday) November 20, 2022

Just accept max is better. Checo should have done better with lewis and Vettel. Right decisions of him could have gotten him a 2 place. — Fabian Stoffelen (@FabianStoffelen) November 20, 2022

No Checco did that all by himself. It took to lang to pass Hamilton. Again Checco is an average driver and a cheat — F1 true fan (@JaapWieringa4) November 20, 2022

What did u expect him to do? Seriously. Go take ur negativity elsewhere — Rosita (@Rosita_mbz) November 20, 2022

What a race, absolute worthless strategy. Thanks again for Brasil also. — Ori | チェコ SV5 🇩🇪 🇫🇷 (@checolution) November 20, 2022

Even if max would’ve let Checo pass he would end up in P3 with the result now — Till (@Tiprii_) November 20, 2022