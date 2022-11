Formule 1 onthult nieuwe medaille voor Grand Prix-winnaars

Remy Ramjiawan

Zondag 20 november 2022 13:27

De Formule 1 zal vanaf de Grand Prix van Abu Dhabi een medaille aan de overwinnaar overhandigen, om de coureur te herinneren aan het succes. Vandaag de dag krijgt degene die wint al een beker, daar komt de medaille bovenop.

De traditie schrijft voor dat de top drie na elke race een trofee overhandigd krijgt als ze op het podium staan, hoewel deze prijzen meestal door de teams worden bewaard en de coureurs alleen replica's krijgen. Het nieuwe initiatief moet ervoor zorgen dat de coureurs een persoonlijk aandenken behouden, bij het pakken van een overwinning.

Race 1079

De medailles 'benadrukken de lange en illustere geschiedenis waarin de winnaar van elke Grand Prix terechtkomt' met het racenummer in de medaille geëtst. De eerste medaille wordt overhandigd aan de winnaar van de race op het Yas Marina circuit. Zo zal de winnaar van de Grand Prix van Abu Dhabi een medaille winnen met 1079 in de voorkant gegraveerd. De medailles zijn niet helemaal nieuw in de koningsklasse. Zo krijgt de top drie tijdens de sprintraces al een medaille uitgereikt, daar komt nu dus de overwinnaar van de Grand Prix bij.