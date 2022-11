Remy Ramjiawan

Zondag 20 november 2022 12:26

Daniel Ricciardo zal de Grand Prix van Abu Dhabi niet beschouwen als zijn laatste Formule 1-race. De Australiër is aan de kant gezet door McLaren en zal volgend seizoen niet verschijnen aan de start. Landgenoot Oscar Piastri neemt het zitje van Ricciardo over.

De Australiër gaat een onzekere toekomst tegemoet nadat hij akkoord ging met een contractontbinding met McLaren, hoewel hij nog een contract voor een jaar op zak had. Die beslissing maakt een eind aan twee jaar van teleurstellingen, die alleen werden verzacht door de overwinning tijdens de Grand Prix van Italië vorig seizoen. In het huidige seizoen legt de Australiër het af tegen teamgenoot Lando Norris en hoewel dat geen schande is, is het onderlinge verschil 78 punten in het voordeel van de Brit.

Grand Prix van Abu Dhabi

Na de eerste training op het Yas Marina Circuit vertelde Red Bull-adviseur Helmut Marko aan Sky Deutschland dat Ricciardo zich weer bij de wereldkampioenen zou aansluiten als 'derde rijder', hoewel er nog geen contract is getekend. Wat er na 2023 voor de Australiër in petto ligt, dat is nog een groot vraagteken. Voorafgaand aan de race in Abu Dhabi legt Ricciardo uit: "Ik voel me goed. Mentaal zie ik het niet als mijn laatste race ooit, maar het zou kunnen. Ik weet dat niets gegarandeerd is in de toekomst. Dus ik ga er gewoon van genieten. Ik wil niet te emotioneel worden bij de gedachte: 'Oh, is het de laatste of niet?"

Kevin Magnussen & Daniel Ricciardo

De kwalificatie verliep voor Ricciardo redelijk tot goed, want de Australiër wist de tiende tijd op de klok te zetten. Toch start de McLaren-coureur vanaf plek dertien, de achtvoudig racewinnaar moet de straf uitzitten voor de touché met Kevin Magnussen tijdens de Grand Prix van São Paulo. Ricciardo vindt dat niet per definitie een nadeel. "Normaal ga ik beter als ik straffen heb. Ik vroeg eigenlijk om een straf van vijf plaatsen, maar drie is voldoende", grapte Ricciardo.