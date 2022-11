Remy Ramjiawan

Zaterdag 19 november 2022 20:34

Daar waar het gezicht van Red Bull-teambaas Christian Horner in Brazilië nog op onweer stond, is dat na de kwalificatie in Abu Dhabi 180 graden gedraaid. Red Bull wist een één-tweetje te behalen tijdens de zaterdag en Horner hoopt hetzelfde resultaat in het kampioenschap neer te zetten.

Max Verstappen start zondag vanaf pole position met teamgenoot Sergio Pérez achter zich. De Limburger hoopt nog altijd het record voor meeste overwinningen per seizoen aan te scherpen en kan bij een zege zondag, klimmen naar vijftien winstpartijen. Voor Red Bull Racing zijn de titels al binnen, maar als Pérez ook nog op de tweede plek in het klassement eindigt, dan is het toch wel een seizoen met een goud randje voor de Oostenrijkers.

'Meest succesvolle seizoen'

Horner blikt in het persbericht van Red Bull terug op de kwalificatie. "We hadden ons echt geen betere zaterdag kunnen wensen, maar we moeten niet te hard van stapel lopen. We zijn enorm gelukkig met de prestatie, want het geeft ons de kans om ons meest succesvolle seizoen op de best mogelijke manier af te sluiten", zo opent Horner. Verstappen wist zijn zevende pole position van het jaar te pakken in Abu Dhabi en kan rekenen op de complimenten van zijn teambaas. "Max stelde de twintigste pole position van zijn carrière veilig met een fenomenale laatste ronde."

Focus op tweede plek in klassement

Afgelopen week kreeg de Nederlander er nog van langs, omdat hij de teamrol niet zou invullen, maar in Abu Dhabi zette hij dat recht. "Bovendien gaf hij Pérez de slipstream in sector twee, waardoor de tweede startpositie ook veilig werd gesteld en we als team de hele eerste startrij bezetten. Nu moeten we ons focussen om dit door te trekken naar de race en daar het best mogelijke resultaat pakken, zodat Pérez de tweede plek in het kampioenschap kan pakken", aldus Horner