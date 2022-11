Gasly bevond zich in het 'spitsuur' op het Yas Marina Circuit

Remy Ramjiawan

Pierre Gasly heeft het verkeer tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi vergeleken met het spitsuur in Londen en Parijs, nadat hij moeite had om ruimte te vinden op het Yas Marina Circuit.

Het probleem ontstond in de eerste twee sessies van de kwalificatie, waarbij vooral Sebastian Vettel gekrenkt was nadat hij tot drie keer toe gehinderd werd door Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Pérez. Gasly, die dit weekend zijn laatste optreden maakt voor AlphaTauri voordat hij volgend seizoen naar Alpine verhuist, kreeg opnieuw te maken met een exit in Q1 en start als zeventiende.

Spitsuur

"Het was wel iets makkelijker dan de spits in Londen of in Parijs. Het was zeker niet ideaal. Ik kon me niet verbeteren tijdens de laatste poging en verloor nogal wat tijd in de eerste sector, dus het had beter gekund, maar uiteindelijk was het voor iedereen hetzelfde", zo opent de enkelvoudig racewinnaar. Vooral in de eerste twee sessies van de kwalificatie, was het erg druk op de baan. "Iedereen kwam in het gedrang en het hele weekend hebben we een beetje inhaalrace gespeeld. We zijn er niet echt in geslaagd om de auto af te stellen, zoals ik wilde. We hebben het geprobeerd met drie runs, maar het scheelde maar een paar honderdsten [van een seconde] om Q2 te halen", legt hij uit over de tactiek.

Laatste worsteling met AT03

Voor het laatste weekend dat hij bij AlphaTauri rijdt, had hij toch een betere prestatie willen neerzetten, maar er kan natuurlijk nog van alles gebeuren tijdens de race. "Ik probeer het met een positieve benadering te bekijken, maar ik ben wel super competitief ingesteld. Dus als ik uit de auto stap en in deze positie zit, heb ik wat tijd nodig voordat ik alles kan verwerken. Vorig jaar was zeker veel leuker en spannender, maar uiteindelijk wil ik het elke keer dat ik daar ben gewoon goed doen en zal ik het team altijd naar voren schuiven, wat er ook gebeurt, tot het laatste moment. Ik had liever met een iets betere kwalificatie vertrokken, maar morgen krijgen we een nieuwe kans", aldus Gasly.