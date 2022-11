Hamilton niet optimistisch na P5 in kwalificatie met remproblemen: 'We stuiteren ook weer'

Vincent Bruins

Zaterdag 19 november 2022 17:13

Lewis Hamilton heeft zich als vijfde weten te kwalificeren voor de Grand Prix van Abu Dhabi morgen, de laatste race van het seizoen. De sessie ging echter niet van een leien dakje voor de Brit. Hij vertelt dat naast de remproblemen nu ook het stuiteren van de Mercedes W13 terug is.

Hamilton was het snelst in de eerste vrije training op het circuit van Yas Marina gisteren, maar waar Red Bull Racing en Ferrari wel de pace hebben gevonden op de zaterdag, blijft Mercedes een beetje achter. Hamilton werd zevende in Q1, voordat hij achtste werd in Q2. In beide sessies was hij een halve tiende van een seconde langzamer dan George Russell. Hamilton versloeg zijn teamgenoot wel in Q3 en zal morgen vanaf P5 de race aanvangen. Toch valt het resultaat hem tegen, omdat de W13 kuren blijft hebben.

Remproblemen en porpoising

"Ik heb het grootste deel van het seizoen al remproblemen," vertelde de zevenvoudig wereldkampioen. "Er zit een groot verschil tussen de voorremmen. Als de één 200 graden is, dan is de ander 700 of 800 graden. Dus als je remt, trekt de auto een bepaalde kant op. Ik probeerde de temperatuur van de ene rem hoger te krijgen, maar ik kon het nooit gelijk krijgen." Hamilton denkt niet dat er een top drie-resultaat in zit: "Onze snelheid gaat morgen niet anders zijn dan dat het vandaag was. We zijn weer aan het stuiteren. Ik denk niet dat we op het podium gaan eindigen. Als we minder bandenslijtage hebben, dan misschien wel."

